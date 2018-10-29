Березовский район: в ДТП тяжело травмирована женщина-велосипедистка

29.10.2018 около 17:50 произошло ДТП. По предварительной информации: 39-летний житель г.Ивацевичи управлял автомобилем «Фольксваген Пассат» и двигаясь в направлении от г. Белоозерск к а/д Р-2 совершил наезд на 39-летнюю жительницу д.Ярцевичи, Березовского района, которая двигаясь на велосипеде по правой обочине, во встречном направлении и в непосредственной близости от автомобиля начала пересекать проезжую часть по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу.



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В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована в реанимационное отделение УЗ "Березовская ЦРБ".



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Уважаемые велосипедисты, помните, что соблюдение Правил дорожного движения - залог вашей безопасности! В сложных погодных условиях необходимо еще в большей мере быть более внимательными и осмотрительными, обязательно использовать жилеты повышенной видимости, а велосипед должен быть оборудован в соответствии с ПДД (спереди - фонарь излучающий белый свет, сзади - фонарь излучающий красный свет). Пересекать проезжую часть необходимо спешившись, т.е. ведя велосипед в руках, предварительно убедившись в безопасности своего перехода. Водителям транспортных средств необходимо быть предельно внимательными и осторожными при проезде пешеходных переходов и заранее прогнозировать дорожную обстановку. Берегите себя!