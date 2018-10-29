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Березовский район: в ДТП тяжело травмирована женщина-велосипедистка
30.10.2018 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
29.10.2018 около 17:50 произошло ДТП. По предварительной информации: 39-летний житель г.Ивацевичи управлял автомобилем «Фольксваген Пассат» и двигаясь в направлении от г. Белоозерск к а/д Р-2 совершил наезд на 39-летнюю жительницу д.Ярцевичи, Березовского района, которая двигаясь на велосипеде по правой обочине, во встречном направлении и в непосредственной близости от автомобиля начала пересекать проезжую часть по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована в реанимационное отделение УЗ "Березовская ЦРБ".
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29.10.2018 около 17:50 произошло ДТП. По предварительной информации: 39-летний житель г.Ивацевичи управлял автомобилем «Фольксваген Пассат» и двигаясь в направлении от...
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