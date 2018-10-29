ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Березовский район: в ДТП тяжело травмирована женщина-велосипедистка

30.10.2018 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

29.10.2018 около 17:50 произошло ДТП. По предварительной информации: 39-летний житель г.Ивацевичи управлял автомобилем «Фольксваген Пассат»&nbsp;и двигаясь в направлении от г. Белоозерск к а/д Р-2 совершил наезд на 39-летнюю жительницу д.Ярцевичи, Березовского района, которая двигаясь на велосипеде по правой обочине, во встречном направлении и в непосредственной близости от автомобиля начала пересекать проезжую часть по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60157.php

Березовский район: в ДТП тяжело травмирована женщина-велосипедистка

В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована в реанимационное отделение УЗ "Березовская ЦРБ".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60157.php

Березовский район: в ДТП тяжело травмирована женщина-велосипедистка


Уважаемые велосипедисты, помните, что соблюдение Правил дорожного движения - залог вашей безопасности! В сложных погодных условиях необходимо еще в большей мере быть более внимательными и осмотрительными, обязательно использовать жилеты повышенной видимости, а велосипед должен быть оборудован в соответствии с ПДД (спереди - фонарь излучающий белый свет, сзади - фонарь излучающий красный свет). Пересекать проезжую часть необходимо спешившись, т.е. ведя велосипед в руках, предварительно убедившись в безопасности своего перехода. Водителям транспортных средств необходимо быть предельно внимательными и осторожными при проезде пешеходных переходов и заранее прогнозировать дорожную обстановку.&nbsp;Берегите себя!

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29.10.2018 около 17:50 произошло ДТП. По предварительной информации: 39-летний житель г.Ивацевичи управлял автомобилем «Фольксваген Пассат» и двигаясь в направлении от...
 
Новости дня
Новости разные
 
Опубликован первый за 20 лет доклад Беларуси в Комитете по правам человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика