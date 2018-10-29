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Лунинецкий район: в результате столкновения с опорой ЛЭП пострадал "нетрезвый" водитель

30.10.2018 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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29.10.2018 около 00:45 в аг.Вулька - 2 произошло ДТП.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60156.php

Лунинецкий район: в результате столкновения с опорой ЛЭП пострадал "нетрезвый" водитель

По предварительной информации: 24-летний местный житель, не имея права на управление транспортным средством категории «В» и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Ауди 90». Двигаясь по ул. Советская аг. Вулька 2, со стороны д. Галый Бор в направлении ул. Октябрьской, при выборе скорости движения не учел обзорность дороги, на закруглении дороги вправо съехал на правую по ходу движения обочину, где совершил наезд на опору линии электропередач.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60156.php

Лунинецкий район: в результате столкновения с опорой ЛЭП пострадал "нетрезвый" водитель

В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован в УЗ "Лунинецкая ЦРБ". Проводится проверка.

 
 
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29.10.2018 около 00:45 в аг.Вулька - 2 произошло ДТП. По предварительной информации: 24-летний местный житель, не имея права на управление транспортным средством категории...
 
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