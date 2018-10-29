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Лунинецкий район: в результате столкновения с опорой ЛЭП пострадал "нетрезвый" водитель
30.10.2018 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
29.10.2018 около 00:45 в аг.Вулька - 2 произошло ДТП.
По предварительной информации: 24-летний местный житель, не имея права на управление транспортным средством категории «В» и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Ауди 90». Двигаясь по ул. Советская аг. Вулька 2, со стороны д. Галый Бор в направлении ул. Октябрьской, при выборе скорости движения не учел обзорность дороги, на закруглении дороги вправо съехал на правую по ходу движения обочину, где совершил наезд на опору линии электропередач.
В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован в УЗ "Лунинецкая ЦРБ". Проводится проверка.
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29.10.2018 около 00:45 в аг.Вулька - 2 произошло ДТП. По предварительной информации: 24-летний местный житель, не имея права на управление транспортным средством категории...
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