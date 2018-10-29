29.10.2018 около 00:45 в аг.Вулька - 2 произошло ДТП.



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По предварительной информации: 24-летний местный житель, не имея права на управление транспортным средством категории «В» и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Ауди 90». Двигаясь по ул. Советская аг. Вулька 2, со стороны д. Галый Бор в направлении ул. Октябрьской, при выборе скорости движения не учел обзорность дороги, на закруглении дороги вправо съехал на правую по ходу движения обочину, где совершил наезд на опору линии электропередач.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60156.php

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В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован в УЗ "Лунинецкая ЦРБ". Проводится проверка.