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Вызов как стратегия в искусстве: художник Руслан Вашкевич приглашает на уникальную лекцию

30.10.2018 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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1 ноября 2018 года в 18.00 в Бресте в культурном центре «Грунтоўня» состоится открытая лекция «Вызов и неповиновение». В ее названии закодирован путь, которого неукоснительно придерживаются в своем творчестве авторы — известный в Беларуси и за ее пределами художник Руслан Вашкевич и арт-идеолог Алина Савченко. Брест станет шестым белорусским городом, куда приедут с лекцией авторы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60155.php

Вызов как стратегия в искусстве: художник Руслан Вашкевич приглашает на уникальную лекцию

В эпоху молчаливого согласия и тотальной комплементарности в искусстве без обозначения персональной позиции и личной стратегии противостояния любые действия обречены.

Как формировать художественное высказывание в отсутствие социального голода на искусство? Как художнику оставаться живым, когда главным вызовом времени является отсутствие вызова? Как бороться за будущее, не имея убедительного настоящего? Используя формат личной встречи, авторы лекции готовы подробно рассказать о своих радикальных методах и наступательных тактиках на примере последних проектов («Радиус Нуля», «Не смотря ни на что», «Культпролет», «Победа над солнцем», «Северный полигон», «Проходи мимо!») и поступков настоящего времени.

Смелые футурологи от современного искусства, авторы намерены поделиться уникальным опытом сопротивления на арт-поле, проявить свое конструктивное «здесь и сейчас» и предложить свой маршрут в будущее.

Лекция состоится в Бресте в культурном центре «Грунтоўня» (пл. Свободы 18/1). Телефон для справок +375 29 648 86 96.

 
Теги: Брест
 
 
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1 ноября 2018 года в 18.00 в Бресте в культурном центре «Грунтоўня» состоится открытая лекция «Вызов и неповиновение». В ее названии закодирован путь, которого...
 
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