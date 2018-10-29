22-летний пассажир избил контролера в автобусе в Барановичах

21 октября, около 16.40, пассажир автобуса № 6 напал на контролера, сообщает «Наш край».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60153.php

Читать полностью в источнике с фото:





Контролер-ревизор проверял оплату проезда в общественном транспорте.

— Автобус находился на остановке «Улица Красноармейская», когда молодой парень, ехавший без билета, в ответ на требование предъявить проездной документ или уплатить штраф ударил контролера в живот, а потом, пытаясь сбежать, вывернул ему большой палец на левой руке, — рассказал директор «Барановичигортранса» Андрей Тарасюк.

И все же избежать наказания зайцу не удалось: приехавшие по вызову контролера сотрудники милиции задержали нарушителя. Им оказался 22-летний местный житель.

По факту случившегося Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса (Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности).