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22-летний пассажир избил контролера в автобусе в Барановичах

30.10.2018 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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21 октября, около 16.40, пассажир автобуса № 6 напал на контролера, сообщает«Наш край».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60153.php

22-летний пассажир избил контролера в автобусе в Барановичах

Контролер-ревизор проверял оплату проезда в общественном транспорте.

— Автобус находился на остановке «Улица Красноармейская», когда молодой парень, ехавший без билета, в ответ на требование предъявить проездной документ или уплатить штраф ударил контролера в живот, а потом, пытаясь сбежать, вывернул ему большой палец на левой руке, — рассказал директор «Барановичигортранса» Андрей Тарасюк.

И все же избежать наказания зайцу не удалось: приехавшие по вызову контролера сотрудники милиции задержали нарушителя. Им оказался 22-летний местный житель.

По факту случившегося Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса (Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности).

 
 
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21 октября, около 16.40, пассажир автобуса № 6 напал на контролера, сообщает«Наш край». Контролер-ревизор проверял оплату проезда в общественном транспорте. —...
 
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