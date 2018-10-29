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Россельхознадзор вернул в Беларусь более 18 тонн сыра

30.10.2018 10:41 — Разное | БДГ  
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Сыр произведен на Светлогорском филиале Калинковичского молочного комбината, на продукцию которого действуют ограничения российского надзорного ведомства.

Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

Сыр весом 18,977 тонны был привезен в ППУ «Красная Горка» 27 октября 2018 года и направлялся в Московскую область.

Груз имел сертификат, выданный Государственной ветеринарной службой Беларуси 25 октября. Отправителем в документах значилось ООО «Террафуд».

Сыр был задержан и возвращен отправителю.

Ограничения на продукцию Светлогорского филиала ПУП «Калинковичский молочный комбинат» были введены 17 марта нынешнего года.

 
 
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Сыр произведен на Светлогорском филиале Калинковичского молочного комбината, на продукцию которого действуют ограничения российского надзорного ведомства.
 
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