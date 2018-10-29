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Россельхознадзор вернул в Беларусь более 18 тонн сыра
Сыр произведен на Светлогорском филиале Калинковичского молочного комбината, на продукцию которого действуют ограничения российского надзорного ведомства.
Об этом
Сыр весом 18,977 тонны был привезен в ППУ «Красная Горка» 27 октября 2018 года и направлялся в Московскую область.
Груз имел сертификат, выданный Государственной ветеринарной службой Беларуси 25 октября. Отправителем в документах значилось ООО «Террафуд».
Сыр был задержан и возвращен отправителю.
Ограничения на продукцию Светлогорского филиала ПУП «Калинковичский молочный комбинат» были введены 17 марта нынешнего года.
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Сыр произведен на Светлогорском филиале Калинковичского молочного комбината, на продукцию которого действуют ограничения российского надзорного ведомства.
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