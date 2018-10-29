Россельхознадзор вернул в Беларусь более 18 тонн сыра

Сыр произведен на Светлогорском филиале Калинковичского молочного комбината, на продукцию которого действуют ограничения российского надзорного ведомства.

Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

Сыр весом 18,977 тонны был привезен в ППУ «Красная Горка» 27 октября 2018 года и направлялся в Московскую область.

Груз имел сертификат, выданный Государственной ветеринарной службой Беларуси 25 октября. Отправителем в документах значилось ООО «Террафуд».

Сыр был задержан и возвращен отправителю.

Ограничения на продукцию Светлогорского филиала ПУП «Калинковичский молочный комбинат» были введены 17 марта нынешнего года.