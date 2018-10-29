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1 и 2 ноября изменяется время работы упрощенных пунктов пропуска на белорусско-литовской границе
В День всех святых и День поминовения усопших определен график работать следующих пунктов упрощенного пропуска на белорусско-литовской границе (время белорусское):
В указанных ПП будет осуществляться пропуск граждан, постоянно проживающих на приграничной территории. При себе необходимо иметь паспорт с визой сопредельного государства и документ, подтверждающий постоянное проживание на приграничной территории.
Пересекать границу здесь можно в пешем порядке, на велосипедах и на легковых автомобилях, находящихся в личном пользовании лиц, которые проходят оформление через границу.
При следовании на автомобиле помимо паспорта необходимо иметь и предъявлять техпаспотр на авто и договор страхования «Зеленая карта», заключенный со страховой организацией Беларуси.
В пунктах упрощенного пропуска разрешено перемещать товары (вещи) для личного пользования, предусмотренные перечнем.
Дополнительную информацию по вопросам пересечения государственной границы можно получить по телефону «горячей линии» Госпогранкомитета (017) 216−26−12 (круглосуточно).
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В указанных ПП будет осуществляться пропуск граждан, постоянно проживающих на приграничной территории.
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