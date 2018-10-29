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1 и 2 ноября изменяется время работы упрощенных пунктов пропуска на белорусско-литовской границе

30.10.2018 10:34 — Разное | Tut.by  
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ГПК Беларуси по согласованию с сопредельной стороной изменяет 1 и 2 ноября время работы упрощенных пунктов пропуска на белорусско-литовской границе.


Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

В День всех святых и День поминовения усопших определен график работать следующих пунктов упрощенного пропуска на белорусско-литовской границе (время белорусское):

  • «Кемелишки» (Островецкий район): 1 и 2 ноября работает с 10.00 до 17.00;
  • «Лынтупы» (Поставский район): 1 ноября работает с 9.00 до 20.00, 2 ноября данный пункт упрощённого пропуска работать не будет;
  • «Пицкуны» (Ивьевский район): 1 и 2 ноября работает с 12.00 до 17.00;
  • «Геранены» (Ивьевский район): 1 и 2 ноября работает с 11.00 до 17.00;
  • «Дотишки» (Вороновский район): ежедневно работает с 10.00 до 19.00;
  • «Петюлевцы» (Щучинский район): 1 и 2 ноября, а также по пятницам, субботам, воскресеньям работает с 12.00 до 17.00;
  • «Поречье» (Гродненский район): ежедневно работает с 9.00 до 19.00;
  • «Видзы» (Браславский район): работает ежедневно круглосуточно.

В указанных ПП будет осуществляться пропуск граждан, постоянно проживающих на приграничной территории. При себе необходимо иметь паспорт с визой сопредельного государства и документ, подтверждающий постоянное проживание на приграничной территории.

Пересекать границу здесь можно в пешем порядке, на велосипедах и на легковых автомобилях, находящихся в личном пользовании лиц, которые проходят оформление через границу.

При следовании на автомобиле помимо паспорта необходимо иметь и предъявлять техпаспотр на авто и договор страхования «Зеленая карта», заключенный со страховой организацией Беларуси.

В пунктах упрощенного пропуска разрешено перемещать товары (вещи) для личного пользования, предусмотренные перечнем.

Дополнительную информацию по вопросам пересечения государственной границы можно получить по телефону «горячей линии» Госпогранкомитета (017) 216−26−12 (круглосуточно).

 
 
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В указанных ПП будет осуществляться пропуск граждан, постоянно проживающих на приграничной территории.
 
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