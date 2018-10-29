Итоги социально-экономического развития района за 9 месяцев 2018 года обсуждают сегодня на заседании районного исполнительного комитета. Помимо этого, в повестке дня вопросы реализации требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11 сентября 2004 года №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины», об исполнении бюджета за 9 месяцев 2018 года и платежной дисциплине, о ходе выполнения мероприятий по реализации Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы на территории Буда-Кошелевского района за 9 месяцев 2018 года.

Ведет заседание председатель районного исполнительного комитета Андрей Горбачев.

О подробностях заседания читайте в газете от 3 ноября в материале Ирины ПАЛУБЕЦ.









