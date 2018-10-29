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Сегодня вечером некоторые улицы Пинска будут частично перекрыты из-за доставки экспоната в музей под открытым небом

30.10.2018 — Разное | Полесская правда  
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Спецавтоколонна в сопровождении Госавтоинспекции сегодня доставит экспонат военного самолета СУ-27П, переданный Пинскому горисполкому для пополнения музея военной техники под открытым небом, из Барановичей. Примерный маршрут следования колонны: улицы Первомайская, Белова, Горького, Ровецкая, Иркутско-Пинской дивизии.

Сегодня вечером некоторые улицы Пинска будут частично перекрыты из-за доставки экспоната в музей под открытым небом
Нынешний образец техники – особый случай. Это первый представитель авиации среди городских военных экспонатов. К тому же он и самый крупный.

15-тонный истребитель-перехватчик частично разобран: от него отстыкованы съемные части крыла, киль, стабилизаторы. Но даже в таком виде воздушный гигант весит порядка 12 тонн, а его габариты создают немалые хлопоты по транспортировке в условиях города. Длина перемещаемого образца – 21,9 м, высота без киля – 4,1 м, ширина по фюзеляжу с демонтированными съемными частями крыла – 6,2 м.

О точном времени въезда колонны в Пинск будет сообщено дополнительно.

По информации официального сайта Пинского горисполкома.

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