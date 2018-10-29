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Беларусь и Россия скоро подпишут соглашение о взаимном признании виз
30.10.2018 10:40 — Разное | Ежедневник
Соглашение о признании виз между Россией и Беларусью может быть подписано уже в этом году, сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
Напомним, недавно посол России в Беларуси Михаил Бабич заявил, что соглашение о взаимном признании виз между странами будет подписано в ближайшее время.
«Я хочу подтвердить информацию посла – соглашение подпишут в ближайшее время. Я надеюсь на это», отметил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота в интервью
По его словам, сейчас идет интенсивная проработка документа, она уже на финальной стадии. «Хочется верить, что подписание будет в этом году», - сказал Рапота
В свою очередь он отметил, что соглашение о взаимном признании виз несомненно оживит поток граждан третьих стран через российско-белорусскую границу, что, в свою очередь, положительно скажется на туристическом бизнесе и на бизнесе в целом.
Григорий Рапота также добавил, что нет и необходимости в едином паспорте Союзного государства, поскольку «вопрос не ставится ни той, ни другой стороной».
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Соглашение о признании виз между Россией и Беларусью может быть подписано уже в этом году, сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
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