Информирует РОСК: будьте внимательны, чтобы не стать жертвой мошенничества в соцсетях

Почти у каждого жителя Беларуси в пользовании есть пластиковая карточка, которой он оплачивает различные услуги. Интернет — неотъемлемая часть повседневной жизни жителей нашей страны любого возраста. Даже наши бабушки и дедушки активно осваивают социальные сети.

От этих тенденций не отстают и злоумышленники. В Беларуси наблюдается рост количества преступлений, которые становятся поводом для возбуждения уголовных дел по статьям 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) и 212 (хищение путем использования компьютерной техники) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В первом полугодии 2017 года в сфере информационной безопасности возбуждено на 8,8% дел больше, чем за аналогичный период 2016 года, а в 2018 году данные показатели продолжили рост.

Схемы преступной деятельности деятельности обширны и разнообразны. В основном это просьбы о финансовой помощи, выигрыши в лотерею, оплата услуг, предложения заработать, выставление на продажу бытовой техники, мебели либо одежды.

Наиболее распространенная схема мошенничества – получение доступа к личным страницам пользователей в социальных сетях и последующее обращение от имени владельцев аккаунтов к их же знакомым с просьбой о помощи. Одни, якобы, попали за границей в непростую ситуацию, у других закончились деньги на телефоне, вышел срок действия их пластиковой банковской карты и так далее. Поэтому они якобы не могут сами пополнить баланс со своей карты и просят осуществить перевод денег путем подключения услуг по переводу денежных средств через услуги мобильных операторов.

При этом, наиболее интересны для мошенников реквизиты банковских платежных карточек, для получения которых они идут на различные ухищрения. Они используют в переписке стиль общения, который был ранее в диалоге пользователей, прочитанный злоумышленниками после взлома страниц.

После получения данных, производятся несанкционированные операции по переводу денег в организации в основном расположенные за пределами Республики Беларусь. По сведениям правоохранительных органов, IP-адреса злоумышленников в основном ведут в страны ближнего зарубежья.

Чтобы злоумышленник мог воспользоваться чужими деньгами, ему достаточно знать лишь номер карты, срок действия и код на обратной стороне рядом с магнитной полосой (CVV код). С такой информацией можно делать переводы и совершать покупки в интернет-магазинах.

В 2017 году в нашей стране по подобного рода преступлениям возбуждено более 100 уголовных дел с суммами денежных переводов от 1 рубля до 1400 рублей. Количество потерпевших по аналогичным преступлениям растет с каждым днем.

При онлайн-объявленях, где выставлены на продажу в основном бытовая техника, мебель и одежда, злоумышленники заманивают потенциальных покупателей более привлекательными ценами, чем у других интернет-продавцов. Они убеждают перечислить им предоплату за товар на банковские пластиковые карты, а покупку обещают выслать сразу после получения аванса. В итоге доверчивые клиенты остаются и без денег, и без товара.

При этом необходимо обратить внимание, если ранее при продаже одежды, в основном такие случаи имели место по предложениям продажи взрослой одежды и обуви, то в последнее время злоумышленники не стесняясь, направили свой взор в сторону молодых мам, предлагая модную одежду для малышей.

Что касается предложений по оплате услуг, то наиболее частыми здесь являются предложения по изготовлению, ремонту и перетяжке мебели с необходимостью предоплаты.

Также имели место случаи, когда злоумышленником создавались страницы с данными незнакомых женщин, на которых размещалась информация о подработке последних в сфере оказания интимных услуг. Потерпевшим, которые были готовы оплатить «работу», предоставлялись фото женщин, однако для получения контактов потерпевшим необходимо было перевести определенную денежную сумму, которая варьировалась от 70 до 170 рублей Национального Банка Республики Беларусь. Для достоверности злоумышленник предоставлял потерпевшим копии паспортов, совпадающие с данными в соцсетях. Копии были добыты незаконным путем. После перевода денег потерпевшие добавлялись в черный список.

Еще одним вариантом является объявления о быстрых кредитах, при которых заинтересованным лицам предлагалось перевести 100 рублей за услугу по выдаче денег. Установлено 15 подобных случаев.

В 2017 году в Шарковщинском районе было два случая, когда жертвам мошенничества, при которых злоумышленником, после взлома аккаунта лица в какой-либо из социальных сетей и получения доступа к личным данным, осуществлялась рассылка обращений от имени данного лица, его знакомым, с просьбой перечисления денежных средств указанными выше способами. В каждом случае количество пострадавших, оставшихся, в итоге, без денежных средств на счетах банковских пластиковых карт, было различным. В обоих случаях по результатам проведенных проверок Шарковщинским РОСК были возбуждены уголовные дела, санкции за которые, в соответствии с уголовным кодексом Республики Беларусь, предусматривает наказание от двух до пяти лет лишения свободы.

Не смотря на неоднократное информирование со стороны Шарковщинского РОСК в 2017 году населения по вышеуказанной теме, не стал исключением для Шарковщинского района и 2018 год. Так, во второй половине сентября 2018 года аналогичный вышеописанным случай хищения с помощью компьютерной техники, произошел с жительницей г.п. Шарковщина, которая в ходе переписки с подругой, аккаунт которой в социальной сети был взломан злоумышленником, предоставила ему персональные данные своей банковской пластиковой карты и сведения для авторизации к услуге СМС «М-банкинг», после чего злоумышленник похитил с ее картсчета 47 рублей 00 копек, а так же пытался похитить денежные средства иных лиц. По данному факту в настоящий момент Шарковщинским РОСК расследуется уголовное дело.

По еще одной похожей махинации произошедшей в двадцатых числах октября 2018 года с жительницей одного из населенных пунктов Шарковщинского района, в настоящий момент проводиться проверка. В данном случае, в ходе переписки с другом своего сына, аккаунт которого в социальной сети был взломан злоумышленником, женщина предоставила ему персональные данные своей банковской пластиковой карты и сведения для авторизации к услуге СМС «М-банкинг», после чего злоумышленник похитил с ее картсчета более 800 рублей НБРБ.

Следственный комитет в очередной раз предупреждает граждан всегда быть настороже, если в интернете у вас просят денег или обращаются с заманчивыми предложениями. С целью защиты своих аккаунтов от несанкционированного доступа к компьютерной информации, желательно устанавливать пароли не менее чем из 8 символов, состоящих как из цифр так и из букв латинского алфавита в строчном и заглавном виде. Не предоставлять посторонним лицам пароли от своих аккаунтов и сведений о своих банковских пластиковых карточек.

5 правил осторожности в социальных сетях:

Не переходить по ссылкам, полученным в сообщениях от неизвестных пользователей, особенно по ссылкам, содержащим фотоизображения самих пользователей (их друзей), текстовые сообщения: «откуда здесь твое фото», «кликни и получи 50 лайков к фото» и прочие. При поступлении сообщений от лиц, состоящих в категории «друзья» с просьбами о предоставлении реквизитов банковских платежных карточек, не спешить переводить денежные средства либо передавать личные данные своих аккаунтов, а не отвечая на подобные сообщения в социальных сетях, сразу же связаться с данными пользователями напрямую посредством иных средств связи (по домашнему, либо мобильному телефону, либо иными способами) и уточнить не взломана ли их страница, с ними ли Вы ведете переписку в социальной сети, действительно ли им нужны деньги по какой-либо из причин. Не пересылать реквизиты и фотоизображения банковских платежных карточек, CVV кодов, сеансовых ключей к системе Интернет-банкинг, а также личных документов; При обнаружении факта блокирования личного доступа к аккаунтам социальных сетей, незамедлительно восстанавливать к ним доступ либо блокировать, сразу же предупреждать об этом лиц, с которыми общались посредством данных социальных сетей; Не перечислять денежные средства на счета электронных кошельков, карт-счета банковских платежных карточек, счета сим-карт по просьбе пользователей.

Помните, что Интернет это идеальное место для преступников, где последние оставаясь в тени, могут выдавать себя за Ваших знакомых, друзей или близких. Если в переписках в глобальной сети Интернет, кто-либо просит Вас сделать нечто подобное о чем указано выше, не поленитесь позвонить данному лицу на телефон. Возможно данный звонок на одну или две минуты разговора, в итоге сбережет Вам намного больше средств, чем вы потратите на плату этих минут оператору сотовой связи. Если у Вас нет способов позвонить данному лицу, это тоже не беда. Для того, чтобы убедиться с кем именно Вы ведете переписку, можно задать собеседнику пару вопросов, ответы на которые будете знать только Вы и настоящий Ваш друг, подруга или знакомый. Например, как звали Вашего классного руководителя? Как назывался клуб, в который Вы любили вместе ходить по выходным? Как звали Вашего пса либо кота? Где происходили какие-либо знаменательные для Вас совместные события? На какой улице было расположено Ваше студенческое общежитие? Каким был псевдоним какого-либо Вашего знакомого? И так далее. Стоит не забывать, что сохранность Ваших сбережений в первую очередь зависит от Ваших собственных действий.

Следственный комитет предупреждает: сообщая личную информацию в социальных сетях, вы рискуете стать жертвой злоумышленников!

Сергей Торчинский,

старший следователь следственного отделения Шарковщинского РОСК