Румас поручил усилить контроль за ценами

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас поручил усилить контроль за ситуацией с ценами.

"Инфляция находится в заданных параметрах - 3,7% к декабрю 2017 года при прогнозе на девять месяцев не более 4,3%. В сентябре произошел резкий рост на 0,8%, до конца года еще два месяца. Прошу министра антимонопольного регулирования и торговли, всех руководителей взять под усиленный контроль ситуацию с ценами", - сказал С.Румас на заседании президиума Совмина во вторник.

Его слова приводит госагентство БелТА .

Премьер подчеркнул, что в целом по итогам января-сентября важнейшие экономические показатели находятся в рамках прогнозных значений.