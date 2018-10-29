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Румас поручил усилить контроль за ценами

30.10.2018 10:52 — Разное | Интерфакс  
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас поручил усилить контроль за ситуацией с ценами.

"Инфляция находится в заданных параметрах - 3,7% к декабрю 2017 года при прогнозе на девять месяцев не более 4,3%. В сентябре произошел резкий рост на 0,8%, до конца года еще два месяца. Прошу министра антимонопольного регулирования и торговли, всех руководителей взять под усиленный контроль ситуацию с ценами", - сказал С.Румас на  заседании президиума Совмина во вторник.

Его слова приводит госагентство БелТА.

Премьер подчеркнул, что в целом по итогам января-сентября важнейшие экономические показатели находятся в рамках прогнозных значений.

 
 
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас поручил усилить контроль за ситуацией с ценами.
 
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