В Браславском районе при пожаре на ферме эвакуировано 150 коров - МЧС

Бойцы МЧС эвакуировали 150 коров с охваченной огнем фермы в одной из деревень Браславского района.

"29 октября 2018 года в 10-08 спасателям поступило сообщение о возгорании на ферме в деревне Друйск Браславского района. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, открытым пламенем горела кровля фермы. В момент возникновения пожара в здании находился сторож и 150 голов скота", - говорится на официальном сайте министерства по чрезвычайным ситуациям.

"Работниками хозяйства совместно со спасателями была проведена эвакуация 150 коров. В результате пожара животные не пострадали", - рассказали в МЧС.

Там уточнили, что огнем уничтожено 20 квадратных метров кровли фермы, повреждено 5 квадратных метров потолочного перекрытия.





"Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица", - проинформировали спасатели.