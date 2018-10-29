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В Браславском районе при пожаре на ферме эвакуировано 150 коров - МЧС
Бойцы МЧС эвакуировали 150 коров с охваченной огнем фермы в одной из деревень Браславского района.
"29 октября 2018 года в 10-08 спасателям поступило сообщение о возгорании на ферме в деревне Друйск Браславского района. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, открытым пламенем горела кровля фермы. В момент возникновения пожара в здании находился сторож и 150 голов скота", - говорится на официальном
"Работниками хозяйства совместно со спасателями была проведена эвакуация 150 коров. В результате пожара животные не пострадали", - рассказали в МЧС.
Там уточнили, что огнем уничтожено 20 квадратных метров кровли фермы, повреждено 5 квадратных метров потолочного перекрытия.
"Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица", - проинформировали спасатели.
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Бойцы МЧС эвакуировали 150 коров с охваченной огнем фермы в одной из деревень Браславского района.
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