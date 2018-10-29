Ешь и бойся: 7 блюд для Хэллоуина

Решили устроить вечеринку в честь Дня всех святых? Яркие костюмы в эту ночь – не единственное, о чем стоит позаботиться. Стол "ужасных" угощений поразит ваших гостей и сделает праздник действительно незабываемым.

Портал www.interfax.by подобрал для вас самые простые в исполнении, но красочные угощения, которые вы сможете приготовить на Хэллоуин сами.

Эти мерзкие гусеницы





Для их приготовления вам нужно всего-ничего – виноград (старайтесь, чтобы размеры ягод на нем были одинаковыми), зубочистки, совсем-чуть-чуть шоколада.

Если нанизать ягоды на зубочистки, получатся гусеницы. Сделав им глазки из шоколада (как вариант – можно взять что угодно, например, гвоздику), и аккуратно выложив этих "мерзких тварей" на блюдо – мы получим первое тематическое угощение, с которым можно встречать гостей.

Сырные метелки





Из простого сыра-"косички" и соленой соломки можно сделать замечательные метелки, которым позавидует любая Бабка Ёжка. Для начала необходимо сыр разделить на самые мелкие волокна и разрежьте их в длину напополам.

Палочка соленой соломки будет у нас основанием праздничной сырной закуски. Волокна сыра необходимо обмотать вокруг основания "метелки" и распушить, завязав сырной нитью. Аккуратно подровняйте длину метелок кулинарными ножницами.

Таких закусок из сыра и соломки можно сделать очень много. Дети метелки обожают благодаря простоте ингредиентов и вкусу, а взрослые считают одной из лучших закусок к пиву.

Зомби-салат



Салат с головой зомби способен стать изюминкой стола в праздник. Ингредиенты для него достаточно просты. Одно условие: для оформления вам понадобится маска. Любая, хоть новогодняя, хоть карнавальная.

Отвариваем 4-5 яиц, остужаем,измельчаем. Натираем на терке 300 гр твердого сыра. Нарезаем двумя способами – тонкими пластинками и кубиками – 600 гр ветчины. Все ингредиенты, кроме пластинок ветчины, смешиваем и заправляем майонезом.

Берем маску и застилаем ее с внутренней стороны пищевой пленкой. Сверху выкладываем тонкие пластинки ветчины и следим, чтобы вся поверхность маски была ими услана. Сверху выкладываем салат. Все утрамбовываем. Аккуратно переворачиваем полученную массу на блюдо И еще аккуратнее снимаем маску и пленку с салата. Осталось сделать глаза нашему зомби. Самый простой способ – при помощи оливок или маслин.

Фаршированная тыква в духовке





Хэллоуин – это тыквы. Ими не только украшают интерьер - они являются прекрасным кулинарным атрибутом этого праздника. И необязательно блюдо должно навевать ужас. Возможно, оно будет, напротив, вызывать аппетит и станет традиционным для "хэллоуинского" стола в Беларуси, как это, собственно, и происходит во многих других странах.

Тыкву нужно вымыть, срезать крышечку, вынуть мякоть с семечками и слегка присолить ее изнутри. После того, как предварительная работа сделана, приступаем к приготовлению начинки. Отвариваем до полуготовности 1 стакан риса, рисовый отвар сливаем в отдельную емкость.

300 гр телятины нарезаем на небольшие кусочки, солим, перчим, и обжариваем до золотистого цвета. 2 морковки и 2 сладких перца нарезаем соломкой и пассируем на оливковом масле. В процессе приготовления добавляем к ним 2 очищенных и порезанных помидора.

Смешиваем полученную овощную массу с рисом и телятиной, добавляем к ним соль и приправы по вкусу и тщательно все перемешиваем.

Начинку выкладываем внутрь тыквы. Если она вам покажется слишком густой, добавьте рисовый отвар в нее также. Тыкву следует закрыть срезанной крышкой, обмазать растительным маслом и отправить в хорошо разогретую духовку на 1 час.

Если будете сомневаться в готовности тыквы, можете проверить ее простой зубочисткой. Готовая тыква очень легко протыкается.

Самые простые мумии





Для этого блюда нужны самые простые ингредиенты – сосиски или сардельки и покупное тесто, которое надо разрезать полосками и хаотично обмотать ими мумии перед тем, как их запечь или обжарить (по вашему желанию).

Останется только сделать съедобные глаза из любых подручных материалов.

Зеленые пальцы ведьмы





Это обязательное блюдо для Хэлоуина. Несложное (главное, приготовить необходимые ингредиенты), но, поверьте, от него останутся в восторге и дети, и взрослые. Итак, сначала все просто: делаем обычное тесто (1 яйцо, 50 гр сахара, 100 г сливочного масла, 220 г муки, щепотка соли). Добавляем в него зеленый краситель (2 мл будет достаточно на указанный объем продуктов) и хорошенько вымешиваем. Тесто на 30-60 минут отправляется в холодильник.

Охлажденное тесто нарезаем порционными кусочками, из которых скатываем пальчики. Из очищенных орехов миндаля делаем ногти, зубочисткой вырезаем фаланги. Выпекаем полученное печенье в течение 20-25 минут при температуре 170-180 градусов.

Готовые пальцы необходимо остудить, после чего заняться их оформлением. Для этого вам понадобится красный гелевый пищевой краситель либо варенье (джем) красного цвета. Снимите миндаль с печенья, а назад его прикрепите при помощи выбранной красной липкой массы, имитирующей кровь.

Ну, круто же?

Если у вас нет зеленого красителя, не огорчайтесь. Без него пальцы выглядят еще более ужасными и натуральными. А запеченный вместе с миндалем и тестом джем в данном виде приобретает вид запекшейся крови.





Фруктовое ассорти на Хэллоуин





Чтобы на Хэллоуин сделать ваше стандартное фруктовое ассорти особенным, ничего, кроме вашей фантазии не требуется. Так, разрезанные поперек на две части бананы легко превращаются в привидения, а маленькие мандаринки преобразуются в прекрасные тыковки. С яблоками и вовсе можно фантазировать сколько угодно.





Что бы вы ни выбрали для своего меню, запомните: главное на праздничном столе – оформление блюд. Даже самые простые бутерброды, яйца или пицца в Хэллоуин могут выглядеть так, что еще будут вам долго сниться после праздника.







