Скидки в ноябре в белорусских магазинах: от 15% до 50%

В ноябре минчане смогут купить продовольственные и непродовольственные товары дешевле. Скидки составят от 15 до 50 процентов.
Об акции «День скидок» сообщает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.
В ЦУМе 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 ноября будут действовать скидки до 22 % на непродовольственные товары, на продовольственные - при сумме покупки от 15 рублей - 5 %.
ГУМ предлагает 1, 8, 15, 29 ноября скидки до 22 % на непродовольственные товары (Акция «Щедрый день»). С 3 по 5 ноября – 30 % на непродовольственные товары (Акция «ГУМу 67 лет»). 22 - 24 ноября – 27 % на непродовольственные товары (Акция «Черная пятница»). Для держателей дисконтных карт: 2, 9, 16, 30 ноября – 25 % в секциях непродовольственных товаров.
Универмаг «Беларусь»: 13, 20, 27 ноября – 23 % на непродовольственные товары и 5 % на продовольственные товары; 5, 12, 19, 26 ноября - 8 % на продовольственные товары, для лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения; Для держателей дисконтных карт: 1-4, 8-11, 15-18, 22-25, 29-30 ноября – 25 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары.
«Торговый дом «На Немиге»: каждую среду, субботу, воскресенье ноября – 22 % на непродовольственные, 5 % на продовольственные товары; с 5 ноября по 2 декабря – 30 % на некоторые товары. Для держателей дисконтных карт: каждый четверг, пятницу ноября – 25 % на непродовольственные, 5 % на продовольственные товары.
УП «Кирмаш»: каждую среду, пятницу ноября – 22 % на непродовольственные товары. Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник ноября – 25 % на непродовольственные товары.
Магазины Торгового центра «Столица» 23, 24, 25 ноября предложат скидки от 5 до 50 %.
ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35): каждую пятницу ноября – 20 %.
ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26): каждую среду, а также 8 ноября – 15 %; с 1 по 30 ноября – до 30 % на отдельные группы товаров.
ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38): каждый четверг, субботу ноября – 15 % на некоторые товары.
ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55): каждую среду, субботу ноября - 15 % на некоторые товары.
ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40): каждый вторник ноября – 15 % на некоторые товары.
ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1): каждый четверг ноября – 15 %.
ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38): каждый вторник, четверг, пятницу ноября – 20 %.
ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1): каждую среду ноября – 20 %.