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В Минской области Mercedes Sprinter врезался в фуру. Водитель микроавтобуса умер в больнице

30.10.2018 11:13 — Разное | Tut.by  
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В реанимации столичной больницы 29 октября умер водитель Mercedes Sprinter, который 19 октября вылетел на встречку на трассе М3 и врезался в фуру. Об этом сообщает милиция региона.


Рано утром 19 октября 64-летний минчанин за рулем Mercedes Sprinter на трассе М3 выехал на полосу встречного движения. Там микроавтобус врезался в фуру Scania под управлением 35-летнего гомельчанина.


В результате аварии водитель Mercedes с травмами попал в реанимацию, где скончался 10 дней спустя.

Оба водителя были трезвые, оба пристегнуты ремнями безопасности.

 
 
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В реанимации столичной больницы 29 октября умер водитель Mercedes Sprinter, который 19 октября вылетел на встречку на трассе М3 и врезался в фуру
 
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