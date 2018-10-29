В Минской области Mercedes Sprinter врезался в фуру. Водитель микроавтобуса умер в больнице

В реанимации столичной больницы 29 октября умер водитель Mercedes Sprinter, который 19 октября вылетел на встречку на трассе М3 и врезался в фуру. Об этом сообщает милиция региона.





Рано утром 19 октября 64-летний минчанин за рулем Mercedes Sprinter на трассе М3 выехал на полосу встречного движения. Там микроавтобус врезался в фуру Scania под управлением 35-летнего гомельчанина.





В результате аварии водитель Mercedes с травмами попал в реанимацию, где скончался 10 дней спустя.

Оба водителя были трезвые, оба пристегнуты ремнями безопасности.