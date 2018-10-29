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Тела 10 погибших обнаружены на месте крушения Boeing 737 в Индонезии
Новости Индонезии. На месте крушения пассажирского самолета в Индонезии погибшими обнаружены 10 человек. Специалисты также доставили на берег 14 мешков с фрагментами тел других пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ближайшее время эксперты проведут тесты ДНК, чтобы установить личности жертв. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются.
Пассажирский Boeing индонезийских авиалиний потерпел крушение спустя 13 минут после взлета. На нем находились 189 человек.
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Новости Индонезии. На месте крушения пассажирского самолета в Индонезии погибшими обнаружены 10 человек. Специалисты также доставили на берег 14 мешков с...
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