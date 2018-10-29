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«В его доме царили круглый год лето, музыка, любовь»: коллеги и знакомые скорбят о смерти Владимира Бородина

30.10.2018 10:40 — Разное | СТВ  
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Новости России. 29 октября в автомобильной аварии на 52 году жизни погиб композитор Владимир Бородин.  

Как сообщает поэт и продюсер Николай Бирюков, сын Владимира и невестка в тяжёлом состоянии находятся в больнице.  

Композитор будет похоронен на кладбище в Домодедово. Церемония прощания с ним состоится 31 октября в 10 утра в мкр. Авиационный, площадь Гагарина, дом 1, ДК «Авиатор».  

О смерти композитора скорбят коллеги и знакомые.  

«К этому никогда нельзя быть готовым – сегодня погиб в результате аварии композитор Владимир Анатольевич Бородин. Мы познакомились с Владимиром Анатольевичем на конкурсе в Останкино в январе 2018 года, он был членом жюри и на награждении отметил Никитину Кристину, подарив свою песню. Второй раз мы встретились на конкурсе в мае в Ростове-на-Дону, где Кристина исполнила его песню «Веснушки». Скорбим. Светлая память!», – написала педагог эстрадного вокала Наталья Рудницкая.  

«Это был очень добрый, светлый и талантливый человек. Он был одним из тех, кто поверил в меня и доверил свои песни, когда я только приехала в Москву. Последний раз мы виделись у него дома в январе, когда приехали писать новую песню с Сергеем Чумаковым... мы записали красивый дуэт под чутким руководством Владимира, попили на кухне чай с баранками и посмеялись над забавными историями... на улице была зима, а в его доме царили круглый год лето, музыка, любовь», – поделилась воспоминаниями певица Мали Седогина.  

«Выражаем искренние соболезнования родным и поклонникам артиста», – говорится в группе, посвящённой Алексею Глызину.  

«Светлая память талантливому человеку, музыканту, другу... Вовочка, посвящаю теперь тебе твою песню, когда-то записанную нами с тобой», – сказала Наталья Васина.  

Владимир Бородин писал песни для Кристины Орбакайте, Григория Лепса, Алексея Глызина. Среди его работ «Поздний вечер в Сорренто», «Сто дней до приказа», «Ангел-хранитель». Также мужчина писал церковную православную музыку и помогал её сочинять священнослужителям.  

 
 
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Новости России. 29 октября в автомобильной аварии на 52 году жизни погиб композитор Владимир Бородин.   Как сообщает поэт и продюсер Николай Бирюков, сын Владимира и...
 
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