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Опубликован первый за 20 лет доклад Беларуси в Комитете по правам человека
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8-9 октября в Брюсселе в Комитете по правам человека ООН от Беларуси
Что интересного там сказали
Беларусы могут защищать свои права
Приведём лишь несколько цитат. Во-первых, докладичики от государства рассказали, что у беларусов есть множество способов защищать свои права: «В Беларуси созданы необходимые условия для поощрения гражданских и политических прав. Они включают институциональные и законодательные рамки. Граждане Беларуси имеют широкий инструментарий защиты своих прав, в том числе в судебном порядке, а также в случае исчерпания внутренних возможностей имеют возможность обратиться в Комитет по правам человека в соответствии с процедурой Факультативного протокола».
Государство защищает людей с инвалидностью
Немало сказали и про защиту людей с инвалидностью. Например, постоянный представитель Беларуси при отделении ООН Юрий Амбразевич заявил, что «Беларусь является участницей большинства основных договоров по правам человека. Наша страна расширяет круг своих международных и национальных обязательств. Например, мы недавно присоединились к Конвенции о правах инвалидов, которая вступила в силу в нашей стране 29 октября 2016 года. Не будучи членом Совета Европы, Беларусь участвует в 14 международных договорах этой организации в сферах культуры, образования, борьбы с коррупцией, спорта».
Представитель Генпрокураторы рассказал об успешной защите людей с инвалидностью − по крайней мере,
Гражданское общество помогает в защите прав человека
Юрий Амбразевич сказал, что в подготовке Национального плана по правам человека участвовало гражданское общество: «Мы привлекали к разработке Плана гражданское общество, и рекомендации по формулированию некоторых направлений деятельности в Плане учтены. Мы (МИД как координатор) провели несколько брифингов для гражданского общества о том, как План выполняется, и вот последний брифинг, в котором участвовали и представители государственных органов, и представители гражданского общества, дипкорпуса, аккредитованного в Беларуси, на этом брифинге мы говорили о конкретных мерах, которые мы должны будем выполнять вместе».
О чём там вообще говорили
Обсуждение длилось три часа, поэтому успели затронуть огромное количество тем:
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8-9 октября в Брюсселе в Комитете по правам человека ООН от Беларуси рассматривали сразу два доклада − официальный от государства и альтернативный от...
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