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Опубликован первый за 20 лет доклад Беларуси в Комитете по правам человека

30.10.2018 10:49 — Разное | KYKY  
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8-9 октября в Брюсселе в Комитете по правам человека ООН от Беларуси рассматривали сразу два доклада − официальный от государства и альтернативный от правозащитников. Причём беларуские власти прислали отчёт о ситуации с правами человека в стране впервые за 20 лет. «Беларускі дом правоў чалавека імя Барыса Звозскава» опубликовал стенограмму обсуждения 8 октября, когда перед ООН выступала официальная делегация. Об этом сообщила на своей странице в Facebook Евгения Стрижак, которая занималась расшифровкой трансляции. Там есть и видео выступления.

Что интересного там сказали

Беларусы могут защищать свои права

Приведём лишь несколько цитат. Во-первых, докладичики от государства рассказали, что у беларусов есть множество способов защищать свои права: «В Беларуси созданы необходимые условия для поощрения гражданских и политических прав. Они включают институциональные и законодательные рамки. Граждане Беларуси имеют широкий инструментарий защиты своих прав, в том числе в судебном порядке, а также в случае исчерпания внутренних возможностей имеют возможность обратиться в Комитет по правам человека в соответствии с процедурой Факультативного протокола».

Государство защищает людей с инвалидностью

Немало сказали и про защиту людей с инвалидностью. Например, постоянный представитель Беларуси при отделении ООН Юрий Амбразевич заявил, что «Беларусь является участницей большинства основных договоров по правам человека. Наша страна расширяет круг своих международных и национальных обязательств. Например, мы недавно присоединились к Конвенции о правах инвалидов, которая вступила в силу в нашей стране 29 октября 2016 года. Не будучи членом Совета Европы, Беларусь участвует в 14 международных договорах этой организации в сферах культуры, образования, борьбы с коррупцией, спорта».

Представитель Генпрокураторы рассказал об успешной защите людей с инвалидностью − по крайней мере, парковочных мест для них: «Было сосредоточено внимание на обеспечении исполнения законодательства по безбарьерной среде. Для нашего общества стало очень показательным элементом, что, например, такой яркий момент, как парковка для инвалидов, стал, знаете, это не просто норма, несоблюдение нарушение этого требования закона стало носить жесткое общественное порицание. И в обществе целая программа была создана. В настоящее время таких нарушений, я скажу, просто не существует».

Гражданское общество помогает в защите прав человека

Юрий Амбразевич сказал, что в подготовке Национального плана по правам человека участвовало гражданское общество: «Мы привлекали к разработке Плана гражданское общество, и рекомендации по формулированию некоторых направлений деятельности в Плане учтены. Мы (МИД как координатор) провели несколько брифингов для гражданского общества о том, как План выполняется, и вот последний брифинг, в котором участвовали и представители государственных органов, и представители гражданского общества, дипкорпуса, аккредитованного в Беларуси, на этом брифинге мы говорили о конкретных мерах, которые мы должны будем выполнять вместе».

О чём там вообще говорили

Обсуждение длилось три часа, поэтому успели затронуть огромное количество тем:

  • Непризнание мандата спецдокладчика;
     
  • Сотрудничество Беларуси с Комитетом по правам человека (КПЧ);
     
  • Подготовка Беларуси ввестии институт омбудсмана;
     
  • Утверждение Беларуси о том, что соображения КПЧ носят рекомендательный характер;
     
  • Попытка Беларуси поставить под сомнения полномочия Комитета;
     
  • Заявление Беларуси о нарушении Комитетом Факультативного протокола в вопросе неисчерпания внутренних процедур;
     
  • Нарушение Беларусью права на жизнь из-за неспособности расследовать убийства и исчезновения 1999-2000 годов;
     
  • Язык вражды (просьба прокомментировать высказывание Лукашенко «Лучше быть диктатором, чем геем»);
     
  • Антидискриминационное законодательство;
     
  • Изменения в законе о массовых мероприятиях;
     
  • Изменения в закон о СМИ;
     
  • Замена в гражданско-процессуальном кодексе кассационного производства (когда вышестоящий суд проверяет законность и обоснованность решений нижестоящего) апелляционным;
     
  • Конкретные меры, которые приняло государство для реализации рекомендаций Комитета;
     
  • Участие гражданского общества в написании Доклада;
     
  • Дискриминации людей с инвалидностью и людей, живущих с ВИЧ/СПИД;
     
  • Стереотипы в отношении семей людей с инвалидностью; давление на беременных женщин, ребенку которых диагностировали врожденную болезнь;
     
  • Дискриминация женщин;
     
  • Принудительный труд и торговля людьми;
     
  • Дискриминация ромов;
     
  • Бытовое и гендерное насилие;
     
  • Пытки и жестокое обращение.

 
 
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8-9 октября в Брюсселе в Комитете по правам человека ООН от Беларуси рассматривали сразу два доклада − официальный от государства и альтернативный от...
 
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