Россельхознадзор не пустил в Россию почти 19 тонн сыра из Беларуси





Сотрудниками управления Россельхознадзора был запрещен ввоз партии сыра со светлогорского предприятия, в отношении продукции которого действуют временные ограничения.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, груз был задержан в пункте пропуска «Красная Горка». Продукция весом 18,977 тонны направлялась в Московскую область, отправителем в документах значилось предприятие - ООО «Террафуд», Дзержинский район Минской области.

В ведомстве отметили, что в отношении продукции предприятия Светлогорский филиал ПУП «Калинковичский молочный комбинат» действуют временные ограничения на поставки на территорию России.

Однако, несмотря на данный факт, груз сопровождался ветеринарным сертификатом, выданным Государственной ветеринарной службой Беларуси.

Сообщается, что груз возвращен отправителю.