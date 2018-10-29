Средняя
«Оценка по средней зарплате в IV квартале 2018 года — BYN 1 тыс., январь-декабрь 2018-го — BYN 938», — сказал министр экономики.
По его словам, прoграмма деятельности Правительства подразумевает, что
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Средняя зарплата в Беларуси в следующем году должна составить 1025 рублей
30.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья
Средняя
«Оценка по средней зарплате в IV квартале 2018 года — BYN 1 тыс., январь-декабрь 2018-го — BYN 938», — сказал министр экономики.
По его словам, прoграмма деятельности Правительства подразумевает, что
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Средняя зарплата в нашей стране в следующем году должна составить 1025 рублей, в декабре 2019-го она ожидается на уровне в
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