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Концерт певицы Славы в Солигорске. Какие билеты ещё можно успеть купить
30.10.2018 — Разное | Soligorsk News
16 октября 2018 13:09 2199
Концерт певицы Славы в Солигорске. Какие билеты ещё можно успеть купить
До шоу «Откровенно» певицы Славы в Солигорске осталось чуть больше месяца. Напоминаем, концерт состоится 21 ноября в Спортивно-зрелищном комплексе.
Как сообщили в администрации Спортивно-зрелищного комплекса, в продаже остались билеты по стоимости 25, 30 и 35 рублей. Купить их можно в кассах Спортивно-зрелищного комплекса в Солигорске (ул.Заслонова, 25) и на сайте
Забронировать билеты можно по телефонам: (8 0174) 22 12 49 и 592 02 03 (velcom, MTC).
Источник: сайт газеты
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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16 октября 2018 13:09 2199 Концерт певицы Славы в Солигорске. Какие билеты ещё...
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