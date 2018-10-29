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Концерт певицы Славы в Солигорске. Какие билеты ещё можно успеть купить

30.10.2018 — Разное | Soligorsk News  
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16 октября 2018 13:09 2199

Концерт певицы Славы в Солигорске. Какие билеты ещё можно успеть купить

Автор: Эдуард Кидяев.

До шоу «Откровенно» певицы Славы в Солигорске осталось чуть больше месяца. Напоминаем, концерт состоится 21 ноября в Спортивно-зрелищном комплексе.

Концерт певицы Славы в Солигорске. Какие билеты ещё можно успеть купить

Как сообщили  в администрации Спортивно-зрелищного комплекса, в продаже остались билеты по стоимости 25, 30 и 35 рублей. Купить их можно в кассах Спортивно-зрелищного комплекса в Солигорске (ул.Заслонова, 25) и на сайте kvitki.by.

Концерт певицы Славы в Солигорске. Какие билеты ещё можно успеть купить

Забронировать билеты можно по телефонам: (8 0174) 22 12 49 и 592 02 03 (velcom, MTC).

Источник: сайт газеты «Инфо-курьер».

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"Солигорск - Новости"
 
 
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16 октября 2018 13:09 2199 Концерт певицы Славы в Солигорске. Какие билеты ещё...
 
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