Концерт певицы Славы в Солигорске. Какие билеты ещё можно успеть купить

До шоу «Откровенно» певицы Славы в Солигорске осталось чуть больше месяца. Напоминаем, концерт состоится 21 ноября в Спортивно-зрелищном комплексе.

Как сообщили в администрации Спортивно-зрелищного комплекса, в продаже остались билеты по стоимости 25, 30 и 35 рублей. Купить их можно в кассах Спортивно-зрелищного комплекса в Солигорске (ул.Заслонова, 25) и на сайте kvitki.by .