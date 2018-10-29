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В воскресенье и в понедельник в Сморгонском районе горели хозпостроки. Подробности ЧС

30.10.2018 — Разное | Светлы шлях  
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В воскресенье, 28 октября, в 1.39 ночи на пульт дежурного РОЧС поступило сообщение о возгорании неэлектрофицированной хозяйственной постройки площадью 8х4 кв. м на территории частного домовладения в д. Войниденяты.

В Сморгонском РОЧС нам пояснили, что пожарных вызвали соседи. Через 10 минут после поступления сигнала спасатели были уже на месте ЧС и обнаружили открытое горение постройки. В 1.52 пожар был локализован, а через четыре минуты – ликвидирован. В результате пожара хозяйственная постройка уничтожена.

Причина пожара устанавливается. По данному факту проверку проводит Сморгонский РОВД. В РОЧС нам пояснили, что предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

На следующий день, в подельник, 29 октября, пожар случился в д. Пильти. Также горела хозпостройка. Хозяин 1962 г. р. пояснил спасателям, что в этот день все время находился дома. Накануне, в 11.00 утра, его супруга ушла в летнюю кухню растопить кормозапарник (нетеплоемкую печь), чтобы приготовить корм животным. А около 15.10 возгорание постройки обнаружил сосед, и его супруга вызвала пожарных.

Через двенадцать минут после вызова первый расчет прибыл на место ЧС. По прибытию спасатели обнаружили открытое горение электрофицированной хозяйственной постройки площадью 6х13 кв. м. Через четыре минуты пожар был локализован, а еще через четыре – ликвидирован.

В результате пожара уничтожена кровля постройки. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих аппаратов. По данному факту проводится проверка.

Сергей ЮРЕВИЧ.

 
 
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В воскресенье, 28 октября, в 1.39 ночи на пульт дежурного РОЧС поступило сообщение о возгорании неэлектрофицированной хозяйственной постройки площадью 8х4 кв. м на...
 
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