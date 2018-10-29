СЛУЖБА 101: пожар в д. Пильцы Сморгонского района

Оперативная информация с 06-00 часов 29.10.2018 до 06-00 часов 30.10.2018 г.

На территории области произошло 2 пожара. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.

Пожар хозяйственной постройки

29.10.2018 в 15-23 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в д. Пильцы Сморгонского района. В результате уничтожена кровля. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации варочной печи (трещина в дымоходе).

Пожар автомобиля

30.10.2018 в 00-04 поступило сообщение о пожаре автомобиля в г. Гродно. В результате уничтожено оборудование моторного салона и отделка салона. Предполагаемая причина пожара – неисправность электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь