Оперативная информация с 06-00 часов 29.10.2018 до 06-00 часов 30.10.2018 г.
На территории области произошло 2 пожара. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
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СЛУЖБА 101: пожар в д. Пильцы Сморгонского района
30.10.2018 — Разное | Светлы шлях
Оперативная информация с 06-00 часов 29.10.2018 до 06-00 часов 30.10.2018 г.
На территории области произошло 2 пожара. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
Пожар хозяйственной постройки
29.10.2018 в 15-23 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в д. Пильцы Сморгонского района. В результате уничтожена кровля. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации варочной печи (трещина в дымоходе).
Пожар автомобиля
30.10.2018 в 00-04 поступило сообщение о пожаре автомобиля в г. Гродно. В результате уничтожено оборудование моторного салона и отделка салона. Предполагаемая причина пожара – неисправность электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).
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Оперативная информация с 06-00 часов 29.10.2018 до 06-00 часов 30.10.2018 г. На территории области произошло 2 пожара. Нарушений условий жизнедеятельности людей не...
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