Соболенко начала выступление на Малом итоговом турнире с победы над Барти

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко с победы стартовала на Малом итоговом турнире в Чжухае. В первом матче группового этапа она обыграла австралийку Эшли Барти — 6:4, 6:4.



Арина Соболенко. Фото: twitter.com/WTA

Уже в первом гейме Арина сделала брейк. После этого каждая соперница брала свои подачи, что устраивало белоруску. Первый сет завершился со счетом 6:4 в ее пользу.

Начало второй партии осталось за Барти. Австралийка сделала брейк в четвертом гейме и повела 3:1, но Соболенко смогла собраться и ответила на это четырьмя выигранными геймами подряд. Эшли взяла свою подачу в девятом гейме, но уже в следующем Арина завершила матч на своей подаче — 6:4.

Арина Соболенко сделала пять эйсов, но при этом восемь раз дарила сопернице очко из-за двойных ошибок.

Во второй встрече Арина Соболенко сыграет в четверг против француженки Каролин Гарсия. Победительницы группового этапа выходят в полуфинал.