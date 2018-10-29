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Скоро в шоу-румах: обновленный X-Trail встал на конвейер питерского завода Nissan
Показанный в Европе еще прошлым летом обновленный «паркетник» Nissan X-Trail скоро дебютирует и на рынке ТС — накануне на заводе японской компании в Санкт-Петербурге объявили о начале серийного производства модернизированной модели.
Напомним, что модернизация принесла
В частности, для X-Trail в исполнении для российского и нашего рынков заявлены системы обнаружения препятствий при движении задним ходом и экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов. Также для X-Trail будет доступна система автоматического открытия двери багажника (простым движением ноги под задним бампером).
Комплектации, двигатели и информация по ценам на обновленную модель будут объявлены позже, но, по всей видимости, набор двигателей на рынке ТС у X-Trail останется прежним. В Беларуси нынешняя версия «паркетника» предлагается с атмосферными бензиновыми «четверками» 2.0 (144 лошадиных сил) и 2.5 (171 сила) и 130-сильным турбодизелем объемом 1,6 л. Цены начинаются от 49 800 рублей.
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Вчера на заводе Nissan в Санкт-Петербурге объявили о начале серийного производства модернизированной модели.
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