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Что хотят сделать с белорусским Минпромом?

30.10.2018 11:39 — Разное | БДГ  
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Министерство промышленности курирует 226 крупных предприятий, а в самом ведомстве работников недостаточно. Минпром намереваются реформировать.

Об этом заявил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой в парламенте 29 октября, представляя в программу действий правительства на 2019-2020 годы.

По словам министра, «назрела необходимость реформирования этой структуры». Теперь в правительстве рассматривается два варианта изменений. Первый – создание министерства промышленной политики, которое будет заниматься развитием промкомплекса в целом (не только машиностроительными предприятиями). В этом случае функции регулятора и собственника будут разделены.

При втором варианте будет создана госкорпорация на базе Минпрома с учетом китайского опыта.

Реформирование хотят провести для повышения эффективности промкомплекса.

 
 
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Министерство промышленности курирует 226 крупных предприятий, а в самом ведомстве работников недостаточно. Минпром намереваются реформировать.
 
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