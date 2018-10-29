Что хотят сделать с белорусским Минпромом?

Министерство промышленности курирует 226 крупных предприятий, а в самом ведомстве работников недостаточно. Минпром намереваются реформировать.

Об этом заявил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой в парламенте 29 октября, представляя в программу действий правительства на 2019-2020 годы.

По словам министра, «назрела необходимость реформирования этой структуры». Теперь в правительстве рассматривается два варианта изменений. Первый – создание министерства промышленной политики, которое будет заниматься развитием промкомплекса в целом (не только машиностроительными предприятиями). В этом случае функции регулятора и собственника будут разделены.

При втором варианте будет создана госкорпорация на базе Минпрома с учетом китайского опыта.

Реформирование хотят провести для повышения эффективности промкомплекса.