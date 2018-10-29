|
Неосвоенный бюджет: в казне Союзного государства нашли остатки
30.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Бюджет
«Если говорить об остатках, то они растут у нас неуклонно, начиная с 2012 года. Если на начало 2012-го остатки бюджета Союзного государства составляли 576 млн российских рублей, то на начало текущего года – уже 2,8 миллиарда российских рублей. То есть те денежные средства, которые могли бы работать на экономику наших государств, фактически заморожены уже долгие годы», – заявил начальник главного управления бюджетно-финансовой сферы КГК Республики Беларусь Павел Пинчук.
По мнению специалистов, причиной того, что появляются остатки, является длительная разработка, согласования и в итоге несвоевременное утверждение программ Союзного государства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бюджет Союзного государства осваивается неэффективно – к такому выводу пришли специалисты Комитета госконтроля Беларуси и Счетной палаты России.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)