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Неосвоенный бюджет: в казне Союзного государства нашли остатки

30.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Бюджет Союзного государства осваивается неэффективно – к такому выводу пришли специалисты Комитета госконтроля Беларуси и Счетной палаты России. После проверки выяснилось, что в прошлом году израсходовано лишь 84% от выделенных средств.

«Если говорить об остатках, то они растут у нас неуклонно, начиная с 2012 года. Если на начало 2012-го остатки бюджета Союзного государства составляли 576 млн российских рублей, то на начало текущего года – уже 2,8 миллиарда российских рублей. То есть те денежные средства, которые могли бы работать на экономику наших государств, фактически заморожены уже долгие годы», – заявил начальник главного управления бюджетно-финансовой сферы КГК Республики Беларусь Павел Пинчук. 

По мнению специалистов, причиной того, что появляются остатки, является длительная разработка, согласования и в итоге несвоевременное утверждение программ Союзного государства. 
 
Кроме того, были выявлены и факты нецелевого использования средств, а также использования имущества не по назначению. 



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Бюджет Союзного государства осваивается неэффективно – к такому выводу пришли специалисты Комитета госконтроля Беларуси и Счетной палаты России.
 
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