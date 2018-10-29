Соболенко выиграла первый матч на Малом итоговом турнире WTA в Чжухае

В китайском Чжухае стартовал Малый итоговый турнир WTA, на котором выступает белоруска Арина Соболенко (12-е место в рейтинге WTA). Первой соперницей нашей спортсменки была представительница Австралии Эшли Барти (19).

Матч получился довольно напряженным, однако в ключевых розыгрышах более уверенно действовала именно белоруска. Итоговая победа Арины Соболенко в двух сетах – 6:4, 6:4.

В группе с белоруской и австралийкой также выступает француженка Каролин Гарсия (18). Именно она станет следующей соперницей Арины Соболенко. В случае победы белоруска гарантирует себе выход в полуфинал турнира. Однако даже поражение оставляет теоретические шансы на то, чтобы пройти дальше.

В парном разряде престижного турнира в Чжухае получила возможность выступить еще одна белоруска Лидия Морозова. Наша спортсменка сыграет в дуэте с японкой Сюко Аоямой. Первыми соперницами белорусско-японского тандема станут румынка Михаэла Бузарнеску и польская спортсменка Алисия Росольска.

Турнир в Чжухае – последний для теннисисток в нынешнем сезоне. Победительницы в одиночном и парном разрядах станут известны 4 ноября.