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Соболенко выиграла первый матч на Малом итоговом турнире WTA в Чжухае

30.10.2018 11:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Соболенко выиграла первый матч на Малом итоговом турнире WTA в Чжухае
Фото из открытых источников

В китайском Чжухае стартовал Малый итоговый турнир WTA, на котором выступает белоруска Арина Соболенко (12-е место в рейтинге WTA). Первой соперницей нашей спортсменки была представительница Австралии Эшли Барти (19).

Соболенко выиграла первый матч на Малом итоговом турнире WTA в Чжухае Первая ракетка. В гостях у «АиФ» – теннисистка Лидия Морозова.

Матч получился довольно напряженным, однако в ключевых розыгрышах более уверенно действовала именно белоруска. Итоговая победа Арины Соболенко в двух сетах – 6:4, 6:4.

В группе с белоруской и австралийкой также выступает француженка Каролин Гарсия (18). Именно она станет следующей соперницей Арины Соболенко. В случае победы белоруска гарантирует себе выход в полуфинал турнира. Однако даже поражение оставляет теоретические шансы на то, чтобы пройти дальше.

В парном разряде престижного турнира в Чжухае получила возможность выступить еще одна белоруска Лидия Морозова. Наша спортсменка сыграет в дуэте с японкой Сюко Аоямой. Первыми соперницами белорусско-японского тандема станут румынка Михаэла Бузарнеску и польская спортсменка Алисия Росольска.

Турнир в Чжухае – последний для теннисисток в нынешнем сезоне. Победительницы в одиночном и парном разрядах станут известны 4 ноября.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко в упорном поединке одолела австралийку Эшли Барти.
 
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