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Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" сыграют для минчан лучшие песни за 25 лет

30.10.2018 11:41 — Разное | Tut.by  
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Весной этого года Минск стал одним из первых городов мирового тура «Ночных снайперов», посвященного юбилею коллектива. И вот 9 марта 2019 года Диана Арбенина со своей командой выступит в минском Дворце спорта с программой «Лучшее за 25 лет». Билеты, кстати, поступили в продажу сегодня.


Фото: snipers.net

Сильная, романтичная, честная, жесткая, откровенная, трогательная — характеру лидера «Ночных снайперов» Дианы Арбениной подходят самые противоречивые определения. Благодаря ее интонации мы узнаем песни «снайперов» с первых слов, а ведь она еще и автор песен, поэтесса, музыкант и идейный вдохновитель коллектива.

Несмотря на плотный гастрольный график юбилейного 2018 года, «Ночные снайперы» продолжают студийную работу. В октябре поклонники получили сразу два творческих подарка от коллектива: новый сингл и клип «Короны» и песню «Раскаленные», которую сама Диана считает главной премьерой этой осени.

9 марта Диана Арбенина снова напомнит о том, как важно оставаться верной себе, ценить и беречь то, что считаешь важным в жизни, во всем выбирать свой собственный путь. Все то, за что любят «Ночных снайперов», прозвучит в программе «Лучшее за 25 лет» вместе с песнями последних лет — «Инстаграм», «Цой», «Грустные люди», «Разбуди меня».

Когда: 9 марта, 20.00.

Где: .

Сколько: от 35 до 95 рублей.

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Напомним, что 27 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на матч БАТЭ — «Челси», который пройдет 8 ноября в «Борисов-Арене». Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 2 ноября.


 
Теги: Минск
 
 
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9 марта 2019 года Диана Арбенина со своей командой выступит в минском Дворце спорта с программой "Лучшее за 25 лет". Билеты, кстати, поступили в продажу сегодня.
 
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