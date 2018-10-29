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"Вместе тренируются люди с ДЦП и здоровые". Как устроен инклюзивный фитнес-центр в Минске

30.10.2018 12:00 — Разное | Tut.by  
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«Наши клиенты — минчане от 11 до 75 лет. Это как здоровые люди, так и люди с ДЦП, незрячие, слабовидящие, с межпозвоночными грыжами и сколиозом», — рассказывает один из авторов социального проекта «ЭКОфитнес: фитнес инклюзия» Кристина Каграманян. У самой Кристины — шестеро сыновей. Двое из них — близнецы Марк и Матвей — родились с ДЦП. В роддоме медики давали мало шансов на то, что мальчики выживут, но мама боролась за жизнь сыновей, сумела поставить их на ноги и даже привести в спорт. На примере своей семьи минчанка убедилась, как важно не изолировать людей с инвалидностью, а создавать возможности для их полноценной жизни.


Кристина перешла от слов к делу и вместе с партнером открыла в столице центр «ЭКОфитнес». GO.TUT.BY посмотрел, как работает инклюзивный фитнес-зал в Беларуси и кто пользуется его услугами.

Над социальным проектом Кристина Каграманян начала работать три года назад.

— У меня двое сыновей с ДЦП. Когда близнецы родились раньше срока и лежали в реанимации, врач говорил: «Нужно приглашать священника…». Слава богу, они выжили, но процесс реабилитации был крайне сложным. Доктора думали, что Матвей не будет даже шевелиться, но вот он, занимается на тренажере, — с улыбкой указывает на сына Кристина. — Первый год я вела борьбу за здоровье детей: учила их сидеть, ползать, стоять. Прошла специализированные курсы, делала мальчикам массаж, разминку. В итоге Марк самостоятельно пошел в девять месяцев, а Матвей — в два года. И результат усилий вы можете видеть своими глазами: перед вами Матвей ростом 1,90 м, через пару месяцев отпразднует 18-летие.

«У нас одно тренировочное фитнес-пространство, но у всех — „разные дорожки“»

В 10 утра в инклюзивном фитнес-центре на улице Одинцова молодые и подтянутые тренеры бодро дают установки клиентам — здоровым молодым тинейджерам и людям с дополнительными потребностями. Все тренируются в одном пространстве. Упражняются на гидравлических тренажерах, после силовых станций переходят к работе с гимнастическими палками, гантелями и опускаются на коврики, чтобы выстоять в планке.


— Под каждого посетителя мы разрабатываем индивидуальную программу, которая для него эффективна и безопасна, — рассказывает директор фитнес-центра Алексей Курт-Назаров.

— Вот вам простой пример для понимания того, как работает наш зал, — говорит Кристина Каграманян. — Представьте бассейн с четырьмя дорожками. На первой женщины делают подводный массаж. На второй — по-собачьи плавают в шапочках для душа, на третьей собраны пловцы брассом и кролем, а на четвертой — любители прыгать с тумбы. То есть вы видите разные уровни мастерства и умений в одной «ванной». У нас тоже есть одно тренировочное фитнес-пространство, но у всех — «разные дорожки».


Например, Александр Тростянко работает в IT-сфере. В этот зал ходит уже месяц, а выбрал, потому что классическая «качалка» не подходила по медицинским показаниям.

— С моей грыжей в пояснице годятся только аэробика и бассейн. Жена подсказала: «Тут есть круговые тренировки. Попробуй, вроде как, ничего». С начала октября прихожу заниматься.

Утро 63-летней пенсионерки Людмилы Владимировны начинается с кофе, прогулки с собакой и похода на фитнес.

— У меня сахарный диабет, а, когда двигаешься, сахар уходит в мышцы, — говорит минчанка. — К тому же мы остаемся женщинами в любом возрасте. Хочется хорошо выглядеть и чуть похудеть.


Людмила Владимировна.

«Нет полностью здоровых людей — есть недообследованные»

Перед тем, как приступать к занятиям, посетителей инклюзивного фитнес-центра просят заполнить подробную карту здоровья и проконсультироваться с терапевтом.

— Большинство наших клиентов старше 40. В таком возрасте сложно найти человека с идеальным здоровьем, — отмечает Кристина. —  Хотя приходят и школьники со сколиозом. Доктора шутят: нет полностью здоровых людей — есть недообследованные. Наша задача — дать всем возможность вести подвижный образ жизни, учитывая медицинские показания.

Тренеры инклюзивного зала заранее проходят месячный курс обучения по программе, разработанной совместно с БГУФК, Паралимпийским комитетом, офисом по правам людей с инвалидностью. Для чего?

— Чтобы знать, как взаимодействовать с разными клиентами. Особенно — как находить подход к людям с инвалидностью.


Фото: предоставлено центром «Экофитнес»

Тренеру по имени Мари — 24 года. Она занималась легкой атлетикой, бегала на республиканских соревнованиях спринты и прыгала в длину. Но из-за сколиоза профессиональный спорт пришлось оставить.

— Решила стать тренером. Мне важно, чтобы клиенты приходили в зал оздоравливаться, а не срывали спины и не зарабатывали растяжения.

На вопрос, был ли страх работы с людьми с инвалидностью, Мари отвечает:

— Пугала ответственность. Понятно, что я не могу знать всех диагнозов, но стараюсь постоянно развиваться. Например, вчера услышала от клиента о болезни Шарко — Мари — Тута. Сразу начала читать по ней литературу.


Тренер Мари.

Мари признается, что лучший комплимент для нее — слова посетителей о том, что их самочувствие улучшилось.

— Иногда женщины делятся со мной маленькими радостями: боли в спине прошли, а на весах — на три килограмма меньше.

По словам сотрудников зала, люди с инвалидностью чувствуют себя в инклюзивном фитнес-центре свободно, потому что здесь никто не акцентирует внимание на их недугах. Все на равных.

Сын Кристины Матвей, выполняя упражнения, поддерживает дружескую беседу с инструктором. В свободное время он не только занимается фитнесом, но и играет в сборной Беларуси по футболу для людей с инвалидностью.


— Желания заниматься спортом у меня хоть отбавляй! — говорит десятиклассник с ДЦП. — Бывает, иду с утра в зал вялый, на улице дождь. А спустя 40 минут выхожу с тренировки живчиком.

Кристина Каграманян считает, что инклюзивный зал разрушает стереотипы и в умах здоровых людей:

— В таких местах они проходят своеобразную реабилитацию. В некоторых семьях родители с детства советуют не общаться с детьми с инвалидностью. А тут они встречаются в одном пространстве и понимают: это абсолютно такие же люди. Глаз радуется, когда наблюдаю принятие и проявление лучших человеческих качеств.


Кристина Каграманян с сыном Матвеем.

Авторы проекта подчеркивают, что готовы делиться разработанной программой с другими фитнес-центрами Беларуси.

— Мы хотим масштабировать проект. Формулировка «интегрировать людей с инвалидностью в наше общество» некорректная. Ведь они уже часть нашего общества, — поясняет Кристина. — Надо только не забывать об этом. Хочется, чтобы люди с дополнительными потребностями не сталкивались с проблемой, когда приходишь в тренажерку, а инструктор говорит: «Извините, но я не знаю, как с вами работать». Ради спорта им необязательно ехать в реабилитационный центр за город — это должно быть доступно в ближайшем зале.

На данный момент в «ЭКОфитнесе» тренируются инвалиды по зрению, слуху, люди с ДЦП. В планах — привлечь и инвалидов-колясочников.


Фото: предоставлено центром Экофитнес

— Наш зал оборудован всем необходимым для занятий людей на колясках. Есть складной пандус, условия в раздевалках. Но главная проблема — это транспортировка таких клиентов, — говорит директор фитнес-центра.

Чтобы решить проблему, проект «ЭКОфитнес: фитнес инклюзия» участвует в конкурсе Social Weekend. Одна из целей — наладить сотрудничество с организациями по перевозкам и помочь людям на колясках добираться в зал.

— Для начала хотим привлечь хотя бы жителей нашего района, а дальше — и остальных минчан.

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