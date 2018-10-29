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Соревнования по спортивному ориентированию прошли в Кобрине 20 октября

30.10.2018 — Разное | Кобринский вестник  
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Спортивное ориентирование – вид спорта, не имеющий возрастных ограничений и не требующий особенной физической подготовки. Поэтому участие в нем с удовольствием принимают как взрослые, так и дети. Так, на открытое первенство Кобринского района по спортивному ориентированию «Kobrin spint race-2018», которое прошло 20 октября, к участию заявились более 530 человек восьми возрастных групп. В их числе были и участники из Дрогичина, Березы и Бреста.

Соревнования по спортивному ориентированию прошли в Кобрине 20 октября

Стартовый и финишный контрольные пункты в этот раз размещались на базе СШ № 9 г. Кобрина. А ориентироваться участникам предстояло по всему жилому сектору вокруг школы. Для каждого возраста была определена своя дистанция. Самым маленьким спортсменам группы М12 предстояло пройти 1,5 км, остальным – до 3,5 км. Брать контрольные пункты необходимо было в указанной последовательности. Сейчас отметка пунктов происходит с помощью специальных плашек: электронной отметки. По ней судьи отслеживают, как участник прошел дистанцию.

Местность для ориентирования была интересная. Много арок, которые в спешке легко было перепутать, сбивали с пути схожие по планировке дворы.

К финишу участники прибегали с разным настроением: одни радовались, другие переживали, что «завалили» дистанцию из-за чрезмерной уверенности в том, что знают эту местность. Тем не менее заметили, что праздник удался на славу. Способствовала этому и отличная погода.


Соревнования по спортивному ориентированию прошли в Кобрине 20 октября

По итогам первенства были награждены 48 человек. В общекомандном зачете 1 место получила команда СШ № 2 г. Кобрина. Вторыми стали участники команды СШ №7, на третьем месте – Лукская СШ.

Ксения ПАЛЬТО.

НА СНИМКЕ автора: участники на старте.

 
Теги: Брест
 
 
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Соревнования по спортивному ориентированию прошли в Кобрине 20 октября
 
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