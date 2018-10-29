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МОЛОДЁЖНОЕ БРАТСТВО В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ПРИ СВЯТО-ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЦЕРКВИ Г. КОБРИНА ЗАНЯЛО II МЕСТО В ПРАВОСЛАВНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ «ПОКРОВ»

30.10.2018 — Разное | Кобринский вестник  
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 МОЛОДЁЖНОЕ БРАТСТВО В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ПРИ СВЯТО-ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЦЕРКВИ Г. КОБРИНА ЗАНЯЛО II МЕСТО В ПРАВОСЛАВНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ «ПОКРОВ» 

МОЛОДЁЖНОЕ БРАТСТВО В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ПРИ СВЯТО-ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЦЕРКВИ Г. КОБРИНА ЗАНЯЛО II МЕСТО В ПРАВОСЛАВНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ «ПОКРОВ»

27 октября 2018г. на базе ГУО «СШ №3 г. Жабинка» состоялась V-я интеллектуальная игра «Покров», организованная молодежным братством в честь святителя Кирилла Туровского при храме Покрова Пресвятой Богородицы в г. Жабинка, среди молодежных братств Брестской епархии.
Интеллектуальная игра была посвящена 370-летию со дня мученической кончины преподобномученика Афанасия, игумена Брестского.

Перед началом игры был отслужен молебен в храме Покрова Пресвятой Богородицы в г.Жабинка.


МОЛОДЁЖНОЕ БРАТСТВО В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ПРИ СВЯТО-ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЦЕРКВИ Г. КОБРИНА ЗАНЯЛО II МЕСТО В ПРАВОСЛАВНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ «ПОКРОВ»

В интеллектуальной игре приняли участие 13 команд из разных городов Брестской области.


МОЛОДЁЖНОЕ БРАТСТВО В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ПРИ СВЯТО-ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЦЕРКВИ Г. КОБРИНА ЗАНЯЛО II МЕСТО В ПРАВОСЛАВНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ «ПОКРОВ»

Игра проходила в 2 этапа. В первом этапе игры участие приняли все 13 команд. По итогам первого тура команда молодежного братства в честь святителя Николая Чудотворца при Свято-Христорождественской церкви г.Кобрина стала лидером, дав наибольшее количество правильных ответов среди команд (17 из 20) . В финал вышли 2 команды: команда православного молодежного братства в честь святителя Николая «Пингвины» и команда братства в честь святого преподобномученика Афанасия, игумена Брестского «Братья Афанасия».


МОЛОДЁЖНОЕ БРАТСТВО В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ПРИ СВЯТО-ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЦЕРКВИ Г. КОБРИНА ЗАНЯЛО II МЕСТО В ПРАВОСЛАВНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ «ПОКРОВ»

В финальном туре, состоящем из 12 вопросов, команды сыграли вничью, ответив правильно на одинаковое количество вопросов. В ходе дополнительных вопросов от членов жюри с разрывом в один балл одержала победу команда «Братья Афанасия», а команда молодежного братства в честь святителя Николая Чудотворца «Пингвины» заняла почетное II место!


МОЛОДЁЖНОЕ БРАТСТВО В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ПРИ СВЯТО-ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЦЕРКВИ Г. КОБРИНА ЗАНЯЛО II МЕСТО В ПРАВОСЛАВНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ «ПОКРОВ»

Для участников интеллектуального форума была представлена концертная программа, организованная Молодежным братством в честь святителя Кирилла Туровского г. Жабинка.


МОЛОДЁЖНОЕ БРАТСТВО В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ПРИ СВЯТО-ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЦЕРКВИ Г. КОБРИНА ЗАНЯЛО II МЕСТО В ПРАВОСЛАВНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ «ПОКРОВ»

Все участники игры были награждены дипломами, памятными календарями с изображением храма Покрова Пресвятой Богородицы в г. Жабинка, а также каждому вручили акафист святому преподобномученику Афанасию, игумену Брестскому. А победители игры были награждены дипломами победителей и ценным подарком от организаторов конкурса.


МОЛОДЁЖНОЕ БРАТСТВО В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ПРИ СВЯТО-ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЦЕРКВИ Г. КОБРИНА ЗАНЯЛО II МЕСТО В ПРАВОСЛАВНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ «ПОКРОВ»

После награждения победителей в игровых соревнованиях все участники и болельщики были приглашены в столовую за сладкий стол.


МОЛОДЁЖНОЕ БРАТСТВО В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ПРИ СВЯТО-ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЦЕРКВИ Г. КОБРИНА ЗАНЯЛО II МЕСТО В ПРАВОСЛАВНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ «ПОКРОВ»

Молодёжное Братство в честь Святителя Николая Чудотворца при Свято-Христорождественской церкви г. Кобрина благодарит организаторов данного мероприятия за великолепную атмосферу, положительные эмоции и увлекательное состязание!


МОЛОДЁЖНОЕ БРАТСТВО В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ПРИ СВЯТО-ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЦЕРКВИ Г. КОБРИНА ЗАНЯЛО II МЕСТО В ПРАВОСЛАВНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ «ПОКРОВ»

 
 
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МОЛОДЁЖНОЕ БРАТСТВО В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ПРИ СВЯТО-ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЦЕРКВИ Г. КОБРИНА ЗАНЯЛО II МЕСТО В ПРАВОСЛАВНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ...
 
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