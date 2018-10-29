11 лет лишения свободы получила жительница Пинского района за убийство новорожденной

29 октября в Брестском областном суде на закрытом судебном заседании вынесли приговор жительнице Пинского района, 1982 г.р., которая убила новорожденную дочь с особой жестокостью и нанесла новорожденной не менее 49 телесных повреждений.



Напомним, шокирующий случай произошел 26 января. Из своей квартиры гражданка была доставлена бригадой скорой помощи в учреждение здравоохранения с подозрением на выкидыш. О данном факте поступило сообщение в оперативно-дежурную службу Пинского РОВД, после чего на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.



В ходе осмотра квартиры женщины следователи обнаружили в ее дамской сумочке завернутый в полимерный пакет труп новорожденного ребенка женского пола с множественными ссадинами и кровоподтеками.



Позже, проведенной экспертами Пинского межрайонного отдела ГКСЭ судебно-медицинской экспертизой, назначенной следователями, было установлено, что смерть ребенка наступила в результате асфиксии.



Женщина признана виновной в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве), заведомо малолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, то есть в совершении преступления, предусмотренного п.2 и п.6 ч.2 ст.139 УК. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.