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Ударил в живот и вывернул палец: в Барановичах избили контролера
Фото с сайта nashkraj.by
«Автобус стоял на остановке «Улица Красноармейская». Молодой парень, который ехал без билета, в ответ на требование показать проездной документ или заплатить штраф ударил контролера в живот, а потом, пытаясь сбежать, вывернул ему большой палец на левой руке», – рассказал изданию nashkraj.by директор «Барановичигортранс» Андрей Тарасюк.
Убежать зайцу не удалось. На место происшествия приехали сотрудники милиции и задержали 22-летнего жителя Барановичей.
По факту происшествия Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст 366 Уголовного кодекса (насилие или угроза должностному лицу, выполняющему служебные обязанности).
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Убежать зайцу не удалось.
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