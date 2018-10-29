Скоро в шоу-румах: обновленный X-Trail встал на конвейер питерского завода Nissan



Фото: Nissan

Фото: Nissan

Фото: Nissan

Напомним, что модернизация принесла X-Trail иное «лицо» с увеличенной решеткой радиатора и крупной хромированной накладкой в виде буквы V. Автомобиль стал комфортнее и безопаснее.В частности, для X-Trail в исполнении для российского и нашего рынков заявлены системы обнаружения препятствий при движении задним ходом и экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов. Также для X-Trail будет доступна система автоматического открытия двери багажника (простым движением ноги под задним бампером).Комплектации, двигатели и информация по ценам на обновленную модель будут объявлены позже, но, по всей видимости, набор двигателей на рынке ТС у X-Trail останется прежним. В Беларуси нынешняя версия «паркетника» предлагается с атмосферными бензиновыми «четверками» 2.0 (144 лошадиных сил) и 2.5 (171 сила) и 130-сильным турбодизелем объемом 1,6 л. Цены начинаются от 49 800 рублей.