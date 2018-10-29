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ЕБРР выделит Беларуси кредит на строительство второй МКАД

30.10.2018 12:08 — Разное | БДГ  
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Соглашение о выделении кредита в сумме 42,45 млн евро на строительство дороги Р-80 (Слобода - Паперня) уже подписано ЕБРР и Минтранспорта Беларуси.

Документ опубликован на Национальном правовом портале 30 октября.

Европейский банк реконструкции и развития также выделит грант до 500 тыс. евро на совершенствование структуры управления дорожным хозяйством. При этом Беларусь заплатит ЕБРР за выделение кредита комиссию в размере 424,5 тысяч евро. Вся программа рассчитана на три года.

Длина строящейся дороги составит 14,77 километра.

 
 
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Соглашение о выделении кредита в сумме 42,45 млн евро на строительство дороги Р-80 (Слобода - Паперня) уже подписано ЕБРР и Минтранспорта Беларуси.
 
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