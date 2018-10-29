ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мрачная легенда о Диснейленде оказалась правдой

30.10.2018 12:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На протяжении последних 11 лет существовала городская легенда о том, что в парках развлечений Диснейленд посетители развеивают прах умерших близких людей. Сейчас издание The Wall Street Journal подтвердило: это действительно происходит.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Источник: pixaby

Издание нашло как минимум три американских семьи, которые так поступили. По их словам, они принесли прах в память о родных, которые были фанатами Диснейленда.

Скорее всего, войти в парк с останками не очень сложно. По информации The Wall Street Journal, посетители проносят его в небольших коробочках от таблеток или косметики. После остается лишь развеять его в выбранном месте и надеяться, что персонал этого не заметит.

Если ритуал заметят сотрудники, то посетителя попросят покинуть парк, весь развеивание праха на территории частных владений нарушает законы большинства стран.

По словам бывших и нынешних сотрудников Диснейленда, кто-то развеивает прах едва ли не каждый месяц. Человеческие мощи оказываются везде: на аттракционах, кустах и клумбах. Чаще всего прах находят в «Особняке с привидениями», одном из старейших аттракционов Диснейленда.

Сотрудникам приходится быстро убирать прах специальным пылесосом. Для таких случаев даже существует специальный код — уборка HEPA. Он получил такое название от аббревиатуры HEPA (High Efficiency Particulate Air). Это вид воздушных фильтров высокой эффективности, которые используются в пылесосах и системах очистки воздуха.

Сотрудники Диснейлендов, с которыми поговорили журналисты, заметили, что уборка праха — скрытая часть работы «в самом счастливом месте на Земле».

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники парков развлечений заявляют, что уборка праха - секретная часть работы "в самом счастливом месте на Земле".
 
Новости дня
Новости разные
 
У багета «Несвижский» — золотая медаль!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика