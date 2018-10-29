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Мрачная легенда о Диснейленде оказалась правдой
На протяжении последних 11 лет существовала городская легенда о том, что в парках развлечений Диснейленд посетители развеивают прах умерших близких людей. Сейчас издание The Wall Street Journal
Издание нашло как минимум три американских семьи, которые так поступили. По их словам, они принесли прах в память о родных, которые были фанатами Диснейленда.
Скорее всего, войти в парк с останками не очень сложно. По информации The Wall Street Journal, посетители проносят его в небольших коробочках от таблеток или косметики. После остается лишь развеять его в выбранном месте и надеяться, что персонал этого не заметит.
Если ритуал заметят сотрудники, то посетителя попросят покинуть парк, весь развеивание праха на территории частных владений нарушает законы большинства стран.
По словам бывших и нынешних сотрудников Диснейленда, кто-то развеивает прах едва ли не каждый месяц. Человеческие мощи оказываются везде: на аттракционах, кустах и клумбах. Чаще всего прах находят в «Особняке с привидениями», одном из старейших аттракционов Диснейленда.
Сотрудникам приходится быстро убирать прах специальным пылесосом. Для таких случаев даже существует специальный код — уборка HEPA. Он получил такое название от аббревиатуры HEPA (High Efficiency Particulate Air). Это вид воздушных фильтров высокой эффективности, которые используются в пылесосах и системах очистки воздуха.
Сотрудники Диснейлендов, с которыми поговорили журналисты, заметили, что уборка праха — скрытая часть работы «в самом счастливом месте на Земле».
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Сотрудники парков развлечений заявляют, что уборка праха - секретная часть работы "в самом счастливом месте на Земле".
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