Мрачная легенда о Диснейленде оказалась правдой

На протяжении последних 11 лет существовала городская легенда о том, что в парках развлечений Диснейленд посетители развеивают прах умерших близких людей. Сейчас издание The Wall Street Journal подтвердило : это действительно происходит.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Источник: pixaby

Издание нашло как минимум три американских семьи, которые так поступили. По их словам, они принесли прах в память о родных, которые были фанатами Диснейленда.

Скорее всего, войти в парк с останками не очень сложно. По информации The Wall Street Journal, посетители проносят его в небольших коробочках от таблеток или косметики. После остается лишь развеять его в выбранном месте и надеяться, что персонал этого не заметит.

Если ритуал заметят сотрудники, то посетителя попросят покинуть парк, весь развеивание праха на территории частных владений нарушает законы большинства стран.

По словам бывших и нынешних сотрудников Диснейленда, кто-то развеивает прах едва ли не каждый месяц. Человеческие мощи оказываются везде: на аттракционах, кустах и клумбах. Чаще всего прах находят в «Особняке с привидениями», одном из старейших аттракционов Диснейленда.

Сотрудникам приходится быстро убирать прах специальным пылесосом. Для таких случаев даже существует специальный код — уборка HEPA. Он получил такое название от аббревиатуры HEPA (High Efficiency Particulate Air). Это вид воздушных фильтров высокой эффективности, которые используются в пылесосах и системах очистки воздуха.

Сотрудники Диснейлендов, с которыми поговорили журналисты, заметили, что уборка праха — скрытая часть работы «в самом счастливом месте на Земле».