Успешные испытания плазменного двигателя для космических аппаратов провели российские ученые

Ученые ЦАГИ провели испытания образцов прямоточного электрореактивного двигателя для перспективного космического аппарата, сообщает пресс-служба Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е.Жуковского (ЦАГИ).

"Специалисты ЦАГИ (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") провели серию наземных испытаний по проекту создания прямоточных воздушных электрореактивных двигателей (ПВЭРД) для долговременного поддержания космических аппаратов (КА) на сверхнизких орбитах (до 250 км)", - сообщает ЦАГИ.

Преимуществом перспективного аппарата с таким двигателем ученые называют его экономичность и длительность пребывания на орбите, ограниченная лишь физическим ресурсом двигателя, а не запасом топлива.

"Предполагается, что роль топлива будет играть разреженный воздух из атмосферы, который ионизируется и разгоняется в электромагнитном поле. Получившаяся плазма устремляется из двигателя наружу, сообщая КА ускорение в противоположном направлении", - поясняют в институте.

Полет на сверхнизких орбитах позволит спутникам выполнить те же целевые задачи, что и на популярных сегодня низких орбитах высотой порядка 1000 км, но значительно уменьшить массу аппаратов и соответственно затраты на их запуск (примерно в 300 раз). Также на порядки можно снизить требуемые мощности передатчиков и приемников спутниковой связи.

"На данном этапе ученые ЦАГИ имитировали работу двигателя при различной плотности воздуха в специальной ионосферной аэродинамической трубе. Зажечь плазму можно только начиная с определенной плотности атмосферного газа - это значит, что есть высота, выше которой использование ПВЭРД невозможно из-за слишком разреженного воздуха", - сказали в пресс-службе.

Специалисты получили это пороговое значение плотности и по нему вычислили диапазон высот, где атмосфера уже достаточно разрежена для уменьшения аэродинамического сопротивления, но еще позволяет запустить двигатель, тяга которого компенсирует сопротивление внешней среды.

По словам специалистов, испытания прошли успешно, результаты подтвердили реализуемость процесса ионизации в ранее предсказанном диапазоне высот 150-190 км.

"Мы убедились в том, что выбранная схема двигателя позволяет зажечь плазму на ожидаемой высоте. Следующий шаг - определение ресурса двигателя", - сообщил руководитель программы аэрокосмических исследований ЦАГИ Александр Филатьев, слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил, что ученые ЦАГИ с коллегами из других организаций представят технические решения, направленные на повышение ресурса, затем последует его расчетное определение, а финальным этапом станет проверка теоретических результатов экспериментами. После завершения всего комплекса наземных испытаний планируется провести летный эксперимент на сверхнизких орбитах в космосе.