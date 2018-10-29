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"Спящие" ячейки террористов есть более чем в 60 странах - Антитеррористический центр СНГ

30.10.2018 11:45 — Разное | Интерфакс  
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До 30 процентов воевавших на стороне террористов людей возвращаются в страны, откуда они выехали, сообщил начальник отдела ситуационного анализа антитеррористического центра СНГ Владимир Григорьев.

"До тридцати процентов (выехавших для участия в боевых действиях на стороне террористов - ИФ) возвращаются на родину", - сказал В.Григорьев на пресс-конференции во вторник.

По его словам, большая часть участников незаконных вооруженных формирований в ближайшее время может вернуться в страны СНГ и Евросоюза, где они будут формировать так называемые "спящие ячейки".

"По некоторым оценкам, спящие ячейки присутствуют в более 60 странах мира", - отметил он.

 
 
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До 30 процентов воевавших на стороне террористов людей возвращаются в страны, откуда они выехали, сообщил начальник отдела ситуационного анализа...
 
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