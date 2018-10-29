"Спящие" ячейки террористов есть более чем в 60 странах - Антитеррористический центр СНГ

До 30 процентов воевавших на стороне террористов людей возвращаются в страны, откуда они выехали, сообщил начальник отдела ситуационного анализа антитеррористического центра СНГ Владимир Григорьев.

"До тридцати процентов (выехавших для участия в боевых действиях на стороне террористов - ИФ) возвращаются на родину", - сказал В.Григорьев на пресс-конференции во вторник.

По его словам, большая часть участников незаконных вооруженных формирований в ближайшее время может вернуться в страны СНГ и Евросоюза, где они будут формировать так называемые "спящие ячейки".

"По некоторым оценкам, спящие ячейки присутствуют в более 60 странах мира", - отметил он.