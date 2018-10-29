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Прокуроры Витебской области потребовали от служб, отвечающих за защиту прав детей, устранить недостатки в работе

30.10.2018 11:37 — Разное | Интерфакс  
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Органы прокуратуры Витебской области потребовали устранить недостатки в работе компетентных служб, отвечающих за защиту прав детей.

"Несмотря на позитивные статистические данные городские и районные прокуроры по указанию областной прокуратуры проанализировали взаимодействие субъектов профилактики в сфере защиты прав детей, которые находились в социально опасном положении и нуждались в государственной защите", - говорится в сообщении на официальном сайте Генпрокуратуры Беларуси.

При этом, отмечается там, прокуроры также обследовали условия проживания детей в неблагополучных семьях – в отдельных регионах обнаружены недостатки в работе учреждений образования, здравоохранения, социально-педагогических центров.

"Так, в Витебске и Витебском районе установлены семьи, где на момент посещений имелась реальная угроза жизни и здоровью детей из-за явной антисанитарии и пьянства родителей. По предписаниям прокуроров дети отобраны у нерадивых родителей", - сообщили в Генпрокуратуре.

"В ряде районов только после вмешательства прокуроров дети признаны находящимися в социально опасном положении, с семьями начали работать (г.Витебск, г.Орша, Лепельский, Дубровенский районы)", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

В качестве обратного примера там привели случай, когда в Витебском районе по предписаниям прокурора детей сняли с такого учета, поскольку их родители имели финансовые проблемы не по причине тунеядства.

"Выявлены факты формального отношения к служебным обязанностям, когда семьи никто не посещал (г.Витебск, Россонский район)", - говорится в сообщении.

"По требованию прокуроров приняты меры к устранению недостатков и упущений в работе. По инициативе прокуратуры Витебской области результаты проверки будут рассмотрены на внеочередном заседании Витебского областного координационного совета по реализации Декрета президента Беларуси от 24 ноября 2006 года №18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях"", - проинформировали в Генпрокуратуре.

 
Теги: Витебск
 
 
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Органы прокуратуры Витебской области потребовали устранить недостатки в работе компетентных служб, отвечающих за защиту прав детей.
 
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