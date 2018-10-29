У багета «Несвижский» — золотая медаль!

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С 23 по 26 октября в г. Минске проходил Республиканский смотр качества хлебобулочных и кондитерских изделий «Смаката—2017» в рамках «Хлебного салона» на международной оптовой выставке-ярмарке «Продэкспо». Активным участником выставки и смотра качества стал «Несвижский хлебозавод». На смотр качества было представлено 9 образцов.

Пряник «Сувенир Несвижский», хлеб пшеничный «Нежинский», батон «Нежинский» сдобный награждены ГРАН-ПРИ 1 степени.

Багет «Несвижский», торт «Творожно-шоколадный» награждены золотыми медалями и дипломами. Торт «Черная дама», торт «Медовый с фруктами» – серебряными наградами и дипломами. Хлеб «Столбцовский» новый и хлеб «Обеденный» диабетический – бронзовыми медалями и дипломами. Все эти новые и действующие разработки хлебозавода можно приобрести в магазинах города и района.





Пряник «Сувенир Несвижский»



Багет «Несвижский», батон «Нежинский» сдобный, хлеб «Столбцовский» новый и хлеб «Обеденный» диабетический



Торт «Творожно-шоколадный»





Торт «Черная дама»





Хлеб пшеничный «Нежинский»