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У багета «Несвижский» — золотая медаль!

30.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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С 23 по 26 октября в г. Минске  проходил Республиканский смотр качества хлебобулочных и кондитерских изделий  «Смаката—2017» в рамках  «Хлебного салона»  на международной  оптовой выставке-ярмарке «Продэкспо». Активным участником выставки и смотра качества стал  «Несвижский хлебозавод». На смотр качества было представлено 9 образцов.

Пряник «Сувенир Несвижский», хлеб пшеничный «Нежинский», батон «Нежинский» сдобный награждены ГРАН-ПРИ 1 степени.

Багет «Несвижский», торт «Творожно-шоколадный» награждены золотыми медалями и дипломами. Торт «Черная дама», торт «Медовый с фруктами» – серебряными наградами и дипломами. Хлеб «Столбцовский» новый и хлеб «Обеденный» диабетический – бронзовыми медалями и дипломами. Все эти новые и действующие разработки хлебозавода можно приобрести в магазинах города и района.

У багета «Несвижский» — золотая медаль!

Пряник «Сувенир Несвижский»

У багета «Несвижский» — золотая медаль!
Багет «Несвижский», батон «Нежинский» сдобный,  хлеб «Столбцовский» новый и хлеб «Обеденный» диабетический

У багета «Несвижский» — золотая медаль!
Торт «Творожно-шоколадный»

У багета «Несвижский» — золотая медаль!

Торт «Черная дама»

У багета «Несвижский» — золотая медаль!

Хлеб пшеничный «Нежинский»

 


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Теги: Минск
 
 
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С 23 по 26 октября в г. Минске  проходил Республиканский смотр качества хлебобулочных и кондитерских изделий  «Смаката—2017» в рамках  «Хлебного
 
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