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Жлобинчанин стал победителем в областном конкурсе на звание лучшего инспектора по делам несовершеннолетних
30.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В УВД Гомельского облисполкома прошёл смотр-конкурс на звание лучшего участкового инспектора и лучшего инспектора по делам несовершеннолетних.
Среди инспекторов по делам несовершеннолетних победителем стал сотрудник Жлобинского отдела внутренних дел капитан милиции Михаил Савицкий.
В ноябре Михаил будет защищать честь Гомельщины на республиканском смотре-конкурсе, который пройдёт на базе Несвижского РОВД.
Фото с сайта
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Жлобинчанин стал победителем в областном конкурсе на звание лучшего инспектора по делам несовершеннолетних
В УВД Гомельского облисполкома прошёл смотр-конкурс на звание лучшего участкового инспектора и лучшего инспектора по делам несовершеннолетних. Среди...
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