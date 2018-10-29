Жлобинчанин стал победителем в областном конкурсе на звание лучшего инспектора по делам несовершеннолетних

В УВД Гомельского облисполкома прошёл смотр-конкурс на звание лучшего участкового инспектора и лучшего инспектора по делам несовершеннолетних.

Среди инспекторов по делам несовершеннолетних победителем стал сотрудник Жлобинского отдела внутренних дел капитан милиции Михаил Савицкий.

В ноябре Михаил будет защищать честь Гомельщины на республиканском смотре-конкурсе, который пройдёт на базе Несвижского РОВД.

Фото с сайта uvd.gomel.by





Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "