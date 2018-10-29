Как будут работать пункты упрощенного пропуска на границе 1 и 2 ноября?

В Госпогранкомитет рассказали, как будут работать пункты упрощенного пропуска на границе с Литвой 1 и 2 ноября - в День всех святых и День поминовения усопших.

По согласованию с сопредельной стороной пункты упрощенного пропуска на белорусско-литовской границе будут работать так:

«Кемелишки» (Островецкий район), 1 и 2 ноября с 10 до 17 часов;

«Лынтупы» (Поставский район) 1 ноября работает с 9 до 20. Внимание, 2 ноября этот пункт упрощённого пропуска работать не будет;

«Пицкуны» (Ивьевский район) 1 и 2 ноября работает с 12 до 17 часов;

«Геранены» (Ивьевский район) 1 и 2 ноября - с 11 до 17;

«Дотишки» (Вороновский район) ежедневно работает с 10 до 19;

«Петюлевцы» (Щучинский район) 1 и 2 ноября, а также по пятницам, субботам, воскресеньям работает с 12 до 17;

«Поречье» (Гродненский район) ежедневно работает с 9 до 19;

«Видзы» (Браславский район) работает ежедневно круглосуточно.

Через пункты упрощенного пропуска могут следовать постоянно проживающие на приграничной территории. При себе необходимо иметь паспорт с визой сопредельного государства и документ, подтверждающий постоянное проживание на приграничной территории.

Пересекать границу можно пешком, на велосипедах и на легковых автомобилях, находящихся в личном пользовании лиц, которые проходят оформление.

При следовании на автомобиле необходимо будет предъявить свидетельство о регистрации ТС и страховку («Зеленую карту»), заключенную с белорусской страховой организацией.

Источник: sb.by

Фото sb.by.

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