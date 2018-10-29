|
Как будут работать пункты упрощенного пропуска на границе 1 и 2 ноября?
30.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Госпогранкомитет рассказали, как будут работать пункты упрощенного пропуска на границе с Литвой 1 и 2 ноября - в День всех святых и День поминовения усопших.
По согласованию с сопредельной стороной пункты упрощенного пропуска на белорусско-литовской границе будут работать так:
«Кемелишки» (Островецкий район), 1 и 2 ноября с 10 до 17 часов;
Через пункты упрощенного пропуска могут следовать постоянно проживающие на приграничной территории. При себе необходимо иметь паспорт с визой сопредельного государства и документ, подтверждающий постоянное проживание на приграничной территории.
Пересекать границу можно пешком, на велосипедах и на легковых автомобилях, находящихся в личном пользовании лиц, которые проходят оформление.
При следовании на автомобиле необходимо будет предъявить свидетельство о регистрации ТС и страховку («Зеленую карту»), заключенную с белорусской страховой организацией.
Источник:
Фото sb.by.
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Госпогранкомитет рассказали, как будут работать пункты упрощенного пропуска на границе с Литвой 1 и 2 ноября - в День всех святых и День поминовения...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)