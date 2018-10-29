Гостей из Нидерландов шокировали апартаменты слуцкой гостиницы. Письмо

Уроженка Слуцка Ольга Вотел в надежде как-то повлиять на ситуацию решила поделиться опытом посещения слуцкой гостиницы. Девушка написала SlutskGorod письмо, где рассказала о проблемах, с которыми столкнулась её семья, и приложила несколько фотографий. Всё это произошло в Год малой родины и в преддверии Европейских игр.

— В сентябре 2018 я с супругом и его родителями останавливались в гостинице "Слуцк". Супруг родом из Нидерландов, и его родители не были в Беларуси, хотелось посетить страну и город Слуцк, где прошло мое детство. В центре Слуцка всего одна гостиница, поэтому выбор невелик. Забронировали 2 лучших номера ("Люкс") для двух взрослых в каждом номере. Тут и началась история.

1. Нам было отказано в выдаче подтверждения бронирования. Сотрудник сурово сообщила, что подтверждение не выдаётся и она просто запишет в журнале, что мы (гости) "точно будем". РБ - страна с визовым режимом, несмотря на возможность краткосрочно находиться в стране без визы для граждан ЕС. Гостям РБ, которые планируют многократный въезд в РБ или следуют из РБ в другие страны СНГ, необходимо иметь подтверждение бронирования проживания в РБ с целью получения визы, а также с целью предоставления информации сотрудникам пограничного контроля при въезде в страну. Подтверждение так и не выдали, но мы кое-как разобрались с этим сами.

2. В номер было предоставлено порванное банное полотенце, а полотенце для лица имело грязный оттенок. Каждое полотенце было разного цвета. Гостиница - государственная организация, где есть четкие нормы по списанию старых полотенец, и на закупку новых выделяется бюджет. Вопрос: где новые полотенца, если даже в номера "Люкс" выдаются старые?





3. В ванной комнате полки над умывальником имели грязный грибковый налёт. Пластиковые полки и зеркало в пластиковом обрамлении устарели. Стекло душевой кабины утеряло прозрачность в силу отсутствия надлежащей уборки. Металлическая часть душевой кабины имела ржавчину.













4. В спальне одеяло было малым для двух персон. Мы не крупного размера гости, но данного одеяла было достаточно ровно на одного человека. Дополнительное одеяло отсутствовало. Также было странным видеть цветное постельное белье. Как правило, в гостиницах предоставляют белье белого цвета, т. к. в этом случае видно, что белье чистое.

5. Сотрудник гостиницы сообщила: "завтрак не предоставляется, мы государственная организация". В номерах нет ни чая, ни кофе, ни воды питьевой. В секции номера стоял чайный сервиз. Очевидно, что гостям не нужны чайные сервизы на шесть персон, гости просто хотят иметь возможность выпить чашку чая или кофе утром, тем более, если завтрака нет в гостинице.

Сделав необходимые фотографии, я уточнила в исполкоме кто курирует гостиницу. По телефону до Л.Г. Добровольской дозвониться не смогла. Направила жалобу на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. для внимания заместителя председателя исполкома. Прошло уже 20 календарных дней, никто так и не ответил...

В завершение добавлю, что "сегодня" требует другого подхода. Сотрудники должны развиваться вместе с бизнесом, обучаться и идти в ногу со временем. Если сотрудник компании отказывается выполнять свою работу должным образом, то его рабочее место необходимо отдать тому, кто желает выполнять свои профессиональные обязанности наилучшим образом, не зависимо от возраста, расы, религии - тем, кто освоит компьютер, кто научится выдавать подтверждения, кто не сможет дать гостям рваные полотенца, кто убедится в том, что номер чистый, кто стремится быть профессионалом своего дела каждый день.

"Государственная организация" не должно означать самая плохая, а даже наоборот, ведь именно в государственных организациях есть бюджетные возможности, которые намного выше, чем в малом частном бизнесе.

Надеюсь, что данная статья окажется хоть одной каплей в море, которое сдвинет вчерашнюю систему рано или поздно.

С уважением, Ольга.



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