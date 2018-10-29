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Начальник Управления внутренних дел проведёт «прямую линию»
30.10.2018 — Разное | Слуцк Город
8 ноября состоится прямая телефонная линия с начальником УВД Минского облисполкома генерал-майором милиции Александром Александровичем Ковальчуком.
Тема прямой телефонной линии: общие вопросы профилактики правонарушений. Вопросы по указанной теме можно будет задать 8 ноября 2018 года с 15:00 до 16:00 по телефону: 8(017)229-09-09.
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8 ноября состоится прямая телефонная линия с начальником УВД Минского облисполкома генерал-майором милиции Александром Александровичем Ковальчуком.
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