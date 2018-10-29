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Наступает срок уплаты налога на недвижимость и земельного налога

30.10.2018 — Разное | Лоевский край  
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Наступает срок уплаты налога на недвижимость и земельного налогаВниманию физических лиц!
Наступает срок уплаты налога на недвижимость и земельного налога

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Речицкому району напоминает, что граждане, имеющие во владении, собственности либо в пользовании жилые дома, гаражи, дачи и иные строения, а также земельные участки (в т.ч. взятые в аренду) являются плательщиками налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за землю. Поступающие в бюджет суммы налогов и арендной платы позволяют государству обеспечить своевременное финансирование расходов на здравоохранение, образование, содержание детских дошкольных учреждений, расходов по благоустройству территорий, выплату пенсий и т.д.
Уплатить земельный налог, налог на недвижимость и арендную плату за земельные участки за 2018 год необходимо не позднее 15 ноября 2018 года.
Оплату вышеуказанных налогов можно произвести через отделения почтовой связи, банк, посредством ЕРИП через интернет-банкинг, мобильный банк, а также через электронный сервис «Личный кабинет физического лица».
За несвоевременную уплату налогов и арендной платы за земельные участки начисляются пени, а также предусмотрена административная ответственность.
Убедительно просим Вас не откладывать уплату налогов и арендной платы за земельные участки на последние дни.
За более подробной информацией можете обратиться в отдел по работе с плательщиками по Лоевскому району инспекции МНС Республики Беларусь по Речицкому району по адресу: г. п. Лоев, ул. Интернациональная, 14 либо по телефону: 4-25-30.
Инспекция МНС.

 
 
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Вниманию физических лиц! Наступает срок уплаты налога на недвижимость и земельного налога Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по...
 
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