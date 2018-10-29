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Наступает срок уплаты налога на недвижимость и земельного налога
30.10.2018 — Разное | Лоевский край
Вниманию физических лиц!
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Речицкому району напоминает, что граждане, имеющие во владении, собственности либо в пользовании жилые дома, гаражи, дачи и иные строения, а также земельные участки (в т.ч. взятые в аренду) являются плательщиками налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за землю. Поступающие в бюджет суммы налогов и арендной платы позволяют государству обеспечить своевременное финансирование расходов на здравоохранение, образование, содержание детских дошкольных учреждений, расходов по благоустройству территорий, выплату пенсий и т.д.
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Вниманию физических лиц! Наступает срок уплаты налога на недвижимость и земельного налога Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по...
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