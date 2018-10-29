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В Военной академия Республики Беларусь пройдет день открытых дверей
30.10.2018 — Разное | Лоевский край
10 ноября в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» состоится День открытых дверей. Приглашаются преподаватели и учащиеся учреждений общего среднего образования.
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10 ноября в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» состоится День открытых дверей. Приглашаются преподаватели и учащиеся учреждений...
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