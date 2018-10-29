В Военной академия Республики Беларусь пройдет день открытых дверей

10 ноября в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» состоится День открытых дверей. Приглашаются преподаватели и учащиеся учреждений общего среднего образования.

В ходе проведения Дня открытых дверей будет разъяснён порядок приема и обучения в Военной академии, проведена экскурсия по факультетам, предоставлена возможность ознакомиться с учебно-материальной базой, жизнью и бытом курсантов, местами их проживания и обучения.

День открытых дверей будет проводиться по адресу: г. Минск, проспект Независимости, 220. Начало — в 10.00 в клубе «Ракетчик».

И.Н. Щевкун, начальник обособленной группы (Лоевского района).

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