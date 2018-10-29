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Что не так с мероприятиями в Бресте и, как их сделать лучше? Воркшоп от Владимира Булавского
30.10.2018 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
31 октября в 18:30 начнется финальный лекторий в рамках проекта «#999», который был организован АРР «Дзедзіч».
На этот раз участники обсудят чего не хватает брестским мероприятиям, почему не удаётся собрать на них много людей и что больше всего надоело на городских праздниках в Беларуси. Как это всё исправить расскажет организатор многочисленных городских фестивалей в Витебске – Владимир Булавский.
В среду вы узнаете:
– как найти спонсоров некоммерческому фестивалю;
– как оформить все необходимые разрешения;
– как привести на свой праздник много людей.
Мероприятие бесплатное. Вход свободый.
Что: Ворк-шоп "Что не так с Брестскими мероприятиями и как их сделать лучше?".
Когда: 31 октября 18:30.
Где: Брест, Маяковского, 46-1
Кто: Владимир Булавский – активист пространства vitebsk4me, организатор культурных событий, директор музыкальной группы Acute.
После лекции будет организована публичная дискуссия по современным формам проведения уличных праздников. Состоится обсуждение предложений по формату и программе уличных мероприятий, по темам, достойных освещения во время празднования 1000-летия Бреста.
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