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Благодаря бдительности жительницы Бреста задержан "нетрезвый" водитель-дальнобойщик

30.10.2018 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Вчера, около 17:40 часов в дежурную часть Госавтоинспекции поступил звонок от жительницы города Бреста, которая сообщила, что на улице Краснознаменной в большегрузный автомобиль марки "Скания" сел изрядно выпивший водитель, после чего он начал движение в сторону улицы Радужной. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60167.php

Благодаря бдительности жительницы Бреста задержан "нетрезвый" водитель-дальнобойщик

Данная информация была передана нарядам ГАИ и буквально через несколько минут один из экипажей БДПС заметил данную автомашину в районе автозаправочной станции "А100" на улице Радужной.

Водителю был подан сигнал об остановке. Машина остановилась и из нее вышел мужчина, по его походке и внешнему виду сразу стало понятно, что информация от женщина верная - водитель очень пьян. Им оказался 38-летний житель г.Бреста, водитель-международник по профессии.

В ходе беседы мужчина пояснил, что выпивал виски только сутки назад, а в день встречи с сотрудниками ГАИ вообще не употреблял спиртное. Но внешний вид мужчины и сильный запах алкоголя говорил об обратном, мужчина едва стоял на ногах.

От прохождение медицинского освидетельствования мужчина отказался. В отношении нарушителя составлены административные материалы по ч.1 ст.18.16 и ч. 5 ст.18.22 КоАП Республики Беларусь.

Теперь водителю-дальнобойщику придется искать другую работу, не связанную с управлением автомобиля.

 
Теги: Брест
 
 
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Вчера, около 17:40 часов в дежурную часть Госавтоинспекции поступил звонок от жительницы города Бреста, которая сообщила, что на улице Краснознаменной в...
 
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