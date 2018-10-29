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«Любить себя». Почем Стас Пьеха считает важным научить этому сына?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец – Стас Пьеха.
Как Вы считаете, чему самому главному должен отец научить сына?
Стас Пьеха, певец:
А других?
Стас Пьеха:
Как научить человека любить себя?
Стас Пьеха:
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец – Стас Пьеха. Как Вы считаете, чему самому главному должен отец научить сына? Стас Пьеха,...
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