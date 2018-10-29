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«Любить себя». Почем Стас Пьеха считает важным научить этому сына?

30.10.2018 12:44 — Разное | СТВ  
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ певец Стас Пьеха.

Как Вы считаете, чему самому главному должен отец научить сына?

Стас Пьеха, певец:
Любить себя.

А других?

Стас Пьеха:
А других он будет любить, когда он будет любить себя. Мы сначала должны научиться любить себя и через призму любви к себе, мы будем находить это отражение любви в других людях.

«Любить себя». Почем Стас Пьеха считает важным научить этому сына?

Как научить человека любить себя?

Стас Пьеха:
Говорить ему правильные вещи, делать правильные поступки, проводить с ним время, уделять ему время, делиться с ним честно всем, что происходит в твоей жизни, как со взрослым, доверять ему определённые вещи, показывать ему, что он полноценный член этого общества.

Стас Пьеха о работе с IVAN, своём наркологическом центре и воспитании сына

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Теги: Минск
 
 
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец – Стас Пьеха. Как Вы считаете, чему самому главному должен отец научить сына? Стас Пьеха,...
 
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